大行晨報 - 歐羅上探分界線 觀望美伊協議前景｜大行晨報

據消息人士透露，美國總統特朗普在周五的白宮戰情室會議上，雖然暗示傾向於接受該協議，但要求修改伊朗核計劃條款的草案，因為目前諒解備忘錄只有伊朗不追求核武器的「承諾」，但沒有具體讓步。該備忘錄指出，將有60天的窗口期談判伊朗的核承諾和解除美國制裁，首要議程是如何處置伊朗的濃縮鈾庫存，以及限制進一步的濃縮活動。報道指，第二個消息來源表示，特朗普還希望修改圍繞霍爾木茲海峽重新開放的部分措辭，該美國官員表示，特朗普被告知，大約需要3天時間伊朗方面才會給出回覆。此外，美國戰爭部長赫格塞斯周日表示，若伊朗未能與美國達成協議，美國準備重啟對伊朗的攻擊。



歐羅兌美元走勢，技術圖表所見，當前要留意1.1660，為前期雙頂形態的頸線位置，亦為50天平均線位置，暫且在上周多日亦未能作進一步突破，若後市可重返此區之上，可望歐羅有回穩傾向。其後阻力料為1.1720及1.18，再而則會以1.20關口為重要阻力。不過，反過來看，若歐羅未許作出突破，則有機會誘發下行壓力，下方關鍵則會是1.16，失守此區料會展開新一輪下跌。其後支撐料為1.15，關鍵可參考3月低位1.1410及2025年8月低位1.1391，需小心若此區亦失守，則歷時接近一年區間底部亦會被打破，並有可能啟動更具破壞力的下滑，其後目標可先看1.12。



美元兌加元自月初以來持續走高，上周四曾一度升見1.3869。在5月份美元兌加元整體漲幅1.57%。美加兩國利率差支撐匯價表現，目前美國的基準利率維持在3.50%至3.75%，遠高於加拿大央行的2.25%。



美元兌加元上周已見在1.38附近遇頂，暫緩近月的上漲動能；以至RSI及隨機指數亦呈回落，需慎防匯價開始呈現回吐風險。較近阻力先會參考1.3870，3月31日觸及的高位1.3966則為另一依據，其時匯價觸高此區後開展了大幅度的回挫走勢：故此，倘若後市可明確跨過此區，料可更為鞏固美元兌加元的上揚態勢。其後阻力位會料為1.40及1.4140水準。較近支持先留意50天平均線1.3750及25天平均線1.3710，下一級看至1.3610及1.3550水平。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

