Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨報 - 歐羅上探分界線 觀望美伊協議前景｜大行晨報

大行晨報
大行晨報
大行晨報
10小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　據消息人士透露，美國總統特朗普在周五的白宮戰情室會議上，雖然暗示傾向於接受該協議，但要求修改伊朗核計劃條款的草案，因為目前諒解備忘錄只有伊朗不追求核武器的「承諾」，但沒有具體讓步。該備忘錄指出，將有60天的窗口期談判伊朗的核承諾和解除美國制裁，首要議程是如何處置伊朗的濃縮鈾庫存，以及限制進一步的濃縮活動。報道指，第二個消息來源表示，特朗普還希望修改圍繞霍爾木茲海峽重新開放的部分措辭，該美國官員表示，特朗普被告知，大約需要3天時間伊朗方面才會給出回覆。此外，美國戰爭部長赫格塞斯周日表示，若伊朗未能與美國達成協議，美國準備重啟對伊朗的攻擊。

　　歐羅兌美元走勢，技術圖表所見，當前要留意1.1660，為前期雙頂形態的頸線位置，亦為50天平均線位置，暫且在上周多日亦未能作進一步突破，若後市可重返此區之上，可望歐羅有回穩傾向。其後阻力料為1.1720及1.18，再而則會以1.20關口為重要阻力。不過，反過來看，若歐羅未許作出突破，則有機會誘發下行壓力，下方關鍵則會是1.16，失守此區料會展開新一輪下跌。其後支撐料為1.15，關鍵可參考3月低位1.1410及2025年8月低位1.1391，需小心若此區亦失守，則歷時接近一年區間底部亦會被打破，並有可能啟動更具破壞力的下滑，其後目標可先看1.12。

　　美元兌加元自月初以來持續走高，上周四曾一度升見1.3869。在5月份美元兌加元整體漲幅1.57%。美加兩國利率差支撐匯價表現，目前美國的基準利率維持在3.50%至3.75%，遠高於加拿大央行的2.25%。

　　美元兌加元上周已見在1.38附近遇頂，暫緩近月的上漲動能；以至RSI及隨機指數亦呈回落，需慎防匯價開始呈現回吐風險。較近阻力先會參考1.3870，3月31日觸及的高位1.3966則為另一依據，其時匯價觸高此區後開展了大幅度的回挫走勢：故此，倘若後市可明確跨過此區，料可更為鞏固美元兌加元的上揚態勢。其後阻力位會料為1.40及1.4140水準。較近支持先留意50天平均線1.3750及25天平均線1.3710，下一級看至1.3610及1.3550水平。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇
 

最Hit
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
影視圈
20小時前
美孚站婆婆幾十張「單程車飛」散落一地 網民揣測涉另類「逃票」 港鐵回覆實情竟然係咁？
社會
18小時前
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期 
生活百科
2026-06-01 08:30 HKT
東張西望丨「傳性病渣男」惹全城公憤 衰鹹濕墮天仙局遭三女圍剿 受害人不幸惹致命病毒：真係會死
東張西望丨「傳性病渣男」惹全城公憤 衰鹹濕墮天仙局遭三女圍剿 受害人不幸惹致命病毒：真係會死
影視圈
14小時前
21歲「播毒渣男」背景震撼！隱瞞性病兼連環出軌 多名少女中招染HPV性病 附性傳播感染3大預防方法
21歲「播毒渣男」背景震撼！隱瞞性病兼連環出軌 多名少女中招染HPV性病 附性傳播感染3大預防方法
醫生教室
23小時前
籃球名帥翁金驊疑粗暴體罰男生 捉左手逼自摑、怒扔外套 議員促交代
00:51
籃球名帥翁金驊疑粗暴體罰男生 捉左手逼自摑、怒扔外套 議員促交代
社會
2小時前
廣州白雲機場︱飛機降落行駛近1小時惹不滿 網民：上周試過50分鐘
廣州白雲機場︱飛機降落行駛近1小時惹不滿 網民：上周試過50分鐘
即時中國
15小時前
李家鼎鬧爆逾10次「仆X仔」  《東周刊》獨家專訪鼎爺  公開宣布同李泳漢脫離父子關係
李家鼎鬧爆逾10次「仆X仔」  《東周刊》獨家專訪鼎爺  公開宣布同李泳漢脫離父子關係
即時娛樂
2小時前
外國不時有人討論馬桶座墊為何要弄成U型。 路透社
公廁馬桶用U型座墊五大原因 唔止衞生仲有防盜功能？
即時國際
12小時前
法官斥責被告邱鎮濠以沾上沙子的手指插入女事主下體，行為污穢惡劣。資料圖片
男侍應草地兩姦醉娃 曾以手指沾沙粒唾液插陰 官斥行為污穢惡劣 判囚5年
社會
18小時前
更多文章
大行晨報 - 加元短線或續偏軟｜大行晨報
　　美國與伊朗仍在擬定停火協議，美國財長貝森特強調，伊朗開放海峽、交出濃縮鈾和不追求核武器仍是促進達成協議的三大條件。在剛剛過去的周末，美伊雙方密集交涉，美國總統特朗普要求對談判協議當中多項條款進行修改，談判再次陷入拉鋸當中。若雙方談判傳來好消息，相信油價短期內已見頂。我們預計現階段紐約期油價格在每桶85至96美元區間整固。若美伊正式達成協議，且霍爾木茲海峽恢復通航，油價不排除回落至每桶80美元水
10小時前
大行晨報
大行晨報 - 商品貨幣暫揚升 關注美伊能否達成協議｜大行晨報
　　美元上周早段穩步上揚，但在周四衝高後回落，延至周五更觸及兩周低位。此前有報道稱，美國和伊朗已就延長停火並恢復霍爾木茲海峽自由通航達成一項協定草案，惟該協定尚需美國總統特朗普的最終批准。據報該協議擬將停火期限再延長60天，並允許船隻通過這一戰略水道，同時談判代表將着手處理伊朗核計劃等更為棘手的問題。不過，由於上周早些時候華盛頓和德黑蘭方面釋放出相互矛盾的訊號，投資者對能否達成持久解決方案仍持謹慎
2026-06-01 02:00 HKT
大行晨報