大行晨報 - 加元短線或續偏軟｜大行晨報

美國與伊朗仍在擬定停火協議，美國財長貝森特強調，伊朗開放海峽、交出濃縮鈾和不追求核武器仍是促進達成協議的三大條件。在剛剛過去的周末，美伊雙方密集交涉，美國總統特朗普要求對談判協議當中多項條款進行修改，談判再次陷入拉鋸當中。若雙方談判傳來好消息，相信油價短期內已見頂。我們預計現階段紐約期油價格在每桶85至96美元區間整固。若美伊正式達成協議，且霍爾木茲海峽恢復通航，油價不排除回落至每桶80美元水平。



受美伊談判推進消息影響，油價連續兩周回落，紐約期油從每桶104美元回落至現時約每桶90美元。受油價回落影響，加元自今年5月以來持續下跌，跌幅超出1.5%；加上，加拿大第一季經濟表現意外疲弱，國內生產GDP年率萎縮0.1%，前一季則下修為萎縮1.0%，形成連續兩季年化負增長，使加元走勢受壓。



加拿大央行4月議息會議時，將利率維持於2.25厘不變，是連續第4次會議按兵不動，結果符合市場預期。在加拿大央行下次議息會議之前，加國亦有一次就業數據將於今周公布，投資者可留意。美元兌加元自今年5月以來形成新一輪上升趨勢，並成功升穿50天線及250天線水平，惟多項技術指標仍然未見超買，若美伊局勢傳來好消息，油價料會回落，或帶動加元持續偏軟，而且加拿大經濟增長動力減弱，我們認為現時可以買入美元，沽出加元，美元兌加元初步目標價為今年4月高位約1.39至1.395水平。



光大證券國際產品開發及零售研究部