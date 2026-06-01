伍一山 - 大市短線反彈淡勢未改 | 有錢圖

港股上周五反彈，恒指高開155點至25161點，中段回吐至全日低位25055點，升幅收窄至45點，午前快速拉升至全日高位25313點，升307點，午後有回吐，收市報25182點，升176點，由於MSCI換馬，全日成交大增至4621億元。



以周線圖分析，恒指上周低位24727點，高位25768點，一周累跌423點，呈下影線較長的陰燭，反映支持區發揮作用。周線技術指標向淡，MACD牛熊，熊差持續擴大；慢隨機指數發出沽貨訊號；9RSI跌離中軸報39.53。



恒指1月升抵大型橫行區（25000至27500）頂部，最高升至28056點，3月一度跌破橫行區，最低跌至24203點，其後升回區間底部之上，然而兩個月來未能再闖區間頂部，反而相繼跌破10、20和50周線。形態上似營造三頂或頭肩頂，24200至25000點支持區十分重要，上周五跌至該區暫獲支持，後市若失此關，可能要下試22000至23000點區域。恒指日線圖上周五出現不太標準的「十字胎」，短線或先作反彈，25500點料有阻力。



華能破頂上望8.5元



國企指數上周五反彈61點報8425點，一周以陰燭下挫125點，周線技術指標向淡，MACD雙熊，熊差擴大，9周RSI跌至36.29，慢隨機指數發出沽貨訊號。國指跌近100周線（8205），日線圖亦出現不標準的「十字胎」，短線或有反彈，8600料有阻力。



華能國電（902）升6.9%，收報7.27元，今年以來南方電網全網及廣東、廣西、雲南、貴州、海南五省（區）電力負荷共20次創新高，其中南方電網近日連續3天創出新高，消息利好電力股。走勢上，其股價2月初調整至5.25元，陰陽燭先後出現「十字胎」和「錘頭」見底訊號，5月中升至6.98元超買，經過半個月整固後，上周五以大陽燭升破前頂，MACD雙牛，牛差擴大利好，可候回吐至7.1元買入，目標價8.5元，跌破7元止蝕。



伍一山