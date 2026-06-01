黃德几 - （3986）兆易創新候調整吸納 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

兆易創新（3986）是國產存儲芯片及MCU領域的龍頭企業，完成A+H雙平台上市後，國際投資者認受度大升。集團持有長鑫存儲約1.8%股權，長鑫存儲今年上半年淨利潤預測達500億至570億元人民幣，為兆易創新帶來可觀投資收益；加上內地推動半導體科技自立，各項政策支持下，為公司長遠發展奠定堅實基礎。



兆易創新今年以來表現強勁，AH股先後創新高，反映市場對其成長前景高度認同。集團憑藉均衡產品布局，以及國產化替代優勢，在AI記憶體上升周期中具備清晰競爭優勢，長遠前景依然正面。筆者建議待股價回落至接近20天線610元再分段吸納，反彈目標900元，若跌穿560元止蝕。



Usmart盈立證券

研究部執行董事

筆者為證監會持牌人

黃德几