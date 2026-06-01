Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃德几 - （3986）兆易創新候調整吸納 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤/頭條名家本周心水
開工前落盤/頭條名家本周心水
黃德几
10小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　兆易創新（3986）是國產存儲芯片及MCU領域的龍頭企業，完成A+H雙平台上市後，國際投資者認受度大升。集團持有長鑫存儲約1.8%股權，長鑫存儲今年上半年淨利潤預測達500億至570億元人民幣，為兆易創新帶來可觀投資收益；加上內地推動半導體科技自立，各項政策支持下，為公司長遠發展奠定堅實基礎。

　　兆易創新今年以來表現強勁，AH股先後創新高，反映市場對其成長前景高度認同。集團憑藉均衡產品布局，以及國產化替代優勢，在AI記憶體上升周期中具備清晰競爭優勢，長遠前景依然正面。筆者建議待股價回落至接近20天線610元再分段吸納，反彈目標900元，若跌穿560元止蝕。

Usmart盈立證券
研究部執行董事
筆者為證監會持牌人
黃德几

最Hit
九龍城72年潮菜老店「樂口福」遭批服務味道俱差！？內地博主食足$2,577嫌貴 店家發千字文反駁：分明是來找碴的
九龍城72年潮菜老店「樂口福」遭批服務味道俱差！？內地博主食足$2,577嫌貴 店家發千字文反駁：分明是來找碴的
飲食
19小時前
結業潮｜油麻地Casa Hotel宣布結業 162間客房走入歷史 去年叫價4.5億放售無果
結業潮｜油麻地Casa Hotel宣布結業 162間客房走入歷史 去年叫價4.5億放售無果
社會
9小時前
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期 
生活百科
4小時前
中年好聲音4｜周志康再遇陳潔靈處淘汰邊緣 一演出遭肥媽狠批 哽咽多謝鄭子誠現場打氣
中年好聲音4｜周志康再遇陳潔靈處淘汰邊緣 一表現遭肥媽狠批 哽咽多謝鄭子誠現場打氣
影視圈
14小時前
劉德華驚喜撐張德蘭紅館騷 「神鵰大俠」爆二人淵源 偕汪明荃同台憶四朵金花感觸
14:47
劉德華驚喜撐張德蘭紅館騷 「神鵰大俠」爆二人淵源 偕汪明荃同台憶四朵金花感觸
影視圈
2026-05-31 12:45 HKT
劉德華老婆朱麗蒨疑超市被偶遇 零濾鏡下反映60歲皮膚狀態 專注做一事賢良淑德
劉德華老婆朱麗蒨罕現身平民超市  60歲真實皮膚狀態零濾鏡曝光  專注做一事賢良淑德
影視圈
3小時前
01:40
羅便臣道火警｜「劏場大王」尹柏權昏迷危殆 6年前同涉藏毒 前女友禮頓山墮斃
突發
20小時前
華裔學者李競存 任科大醫學院創院院長
華裔學者李競存 任科大醫學院創院院長
教育新聞
1小時前
星島申訴王 | 港男債冚債欠17萬 擬清數變破產 被𠱁再借財仔 硬食天價手續費
05:04
星島申訴王 | 清卡數變搞破產兼借財仔 20歲仔遇黑心清數公司墮「天價行政費」騙局
放蛇直擊
5小時前
獨遊羅馬｜32歲女遊客被盯上 騙至廢棄建築餵藥輪姦囚禁72小時
01:29
獨遊羅馬｜32歲女遊客被盯上 騙至廢棄建築餵藥輪姦囚禁72小時
即時國際
2026-05-29 22:57 HKT
更多文章
黃德几 - 聯想業績勁 AI收入續增長｜開工前落盤/頭條名家本周心水
　　聯想集團（992）交出亮麗成績表，集團上周五公布截至3月31日季度及全年業績，第4季收入達216億美元，創同期歷史新高，按年增長27.11%，為過去5年最高增速，純利5.21億美元，按年大幅增長478.89%，每股盈利4.32美仙，經調整溢利則增至5.59億美元，按年增長100.69%。 　　AI業務繼續成為核心增長引擎。第4季度AI相關收入按年增長84%，佔集團總收入比例高達38%，較
2026-05-26 02:00 HKT
開工前落盤/頭條名家本周心水