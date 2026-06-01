聞風至 - 內地新政帶動中免開彈 | 鮮股落鑊

美股三大指數上周四全面造好，連帶港股於5月最後一個交易日亦得以反彈，未有跌穿兩萬五關。恒生指數高開155點報25161點，早段表現反覆，曾一度回落至25055點，僅升49點；惟隨即急抽，午前最高升見25313點，漲307點。午後升幅收窄，最終收報25182點，升176點。全日成交金額則激增至4620.7億元，今年首度突破四千億大關，並創逾7個月新高。



內地公布免稅新政實施後的購物金額數據，帶動免稅概念股全線炒起，龍頭中國中免（1880）成為資金追捧的焦點之一。該股上周五急升近7.4%，收報55.95元，但今年以來仍累跌近29%，反彈空間依然可觀。



海南免稅新政帶動銷售明顯回升。根據內地海關公布的數據，新政實施半年（2025年11月至2026年4月），離島免稅購物金額達222.2億元，按年上升22.6%；購物人數297.3萬，按年增加9.4%；購物件數1745萬件，按年上升5.5%。



實際上，中免首季業績已印證政策帶動銷售回升。按中國會計準則計算，今年首季營業收入為169.06億元人民幣，按年上升1%；利潤總額27.96億元，按年增長11%；歸屬股東淨利潤23.48億元，按年增長21.2%，每股收益1.1351元。盈利增速明顯跑贏收入升幅，反映毛利率及費用結構已有改善，經營質素回升，盈利能力明顯修復。



海南免稅新政助銷售回升



另一方面，中免的全球化布局亦加速推進。此前，LVMH與麥氏家族直接入股，為公司帶來國際奢侈品供應鏈的長期背書。當時的公告指，LVMH將透過認購中免新股等加強合作關係。而DFS大中華區業務收購已於今年3月完成交割，香港及澳門的高端免稅資產正式納入版圖，為公司帶來新的增量市場。



回到基本面，中國中免最新作價相當於歷史市盈率28.5倍，但考慮到海南免稅新政帶動銷售提升引發新憧憬，加上LVMH入股與併購DFS大中華區業務等的潛在憧憬，中免有一定上望空間。集團首季純利錄升21.2%，基本面改善勢頭相當明確，預料股價仍具向上修復空間。



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