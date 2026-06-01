大行晨報 - 商品貨幣暫揚升 關注美伊能否達成協議｜大行晨報

美元上周早段穩步上揚，但在周四衝高後回落，延至周五更觸及兩周低位。此前有報道稱，美國和伊朗已就延長停火並恢復霍爾木茲海峽自由通航達成一項協定草案，惟該協定尚需美國總統特朗普的最終批准。據報該協議擬將停火期限再延長60天，並允許船隻通過這一戰略水道，同時談判代表將着手處理伊朗核計劃等更為棘手的問題。不過，由於上周早些時候華盛頓和德黑蘭方面釋放出相互矛盾的訊號，投資者對能否達成持久解決方案仍持謹慎態度，這或會限制美元跌幅。



受到加息預期支撐，紐元上周表現強勁，在3個交易日內，紐元兌美元累計上漲約2.7%，並正邁向0.60關口。新西蘭央行上周三暗示，為應對能源價格所引發的通脹壓力，利率可能很快就會上調。市場目前預計，新西蘭央行7月加息的概率為80%，年底前利率有望升至3.0%。技術圖表可見，紐元兌美元此前有近一周多時間窄幅爭持於0.58至0.59區間，而剛在上周三已突破區間頂部，以約一百點延伸幅度計算，目標可先指向0.60關口，其後阻力位參考去年7月1日高位0.6122以至0.62水準。中線則會以2024年9月高位0.6378作為依據。支持位回看25天平均線0.59及0.58水準。較大支撐預估在0.5760及4月初低位0.5679。



澳元兌美元上周四上揚，市場對中東停火可能延長的消息作出積極反應，風險資產整體獲得提振。有報道稱，延長停火的協議草案中包含了重新開放霍爾木茲海峽的條款。這消息令投資者感到鼓舞，但實際操作中的可行性仍有待觀察。澳元兌美元從低點0.7097反彈至接近0.72水準。然而，澳元進一步上升動能或見受制。近期澳洲就業和通脹數據不及預期，促使投資者大幅下調6月加息的概率至僅5%。市場目前認為，今年最後一次加息至4.60%的概率為70%，加息時間可能在第4季度。



至於澳元兌美元走勢，從技術圖表所見，RSI正向下走低，5天平均線下破10天平均線，而匯價多日向上受制25天平均線，似乎澳元有回調風險。以黃金比率計算，38.2%的調整幅度在0.7105，擴展至50%及61.8%則為0.7055及0.70水準。留意0.70亦是關鍵的100天平均線所在位置，再而破位則看至0.69水準。上方阻力預估在25天平均線0.7185及0.7270，之後進一步料為0.7380及0.75水準。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇