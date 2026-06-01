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關志康 - 父母「買得起」更要「性價比」 | 神耆商機

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關志康
10小時前
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產經 專欄
內容

　　筆者早前到山頂一間豪宅聚餐，屋主是一位做貿易起家的長者，身家不菲，卻每天樂此不疲拆網購包裹。席間友人笑問：「以你的條件，收息都花不完，還花時間網購？」他輕輕一句回應：「這個年代是講究『性價比』。」這句話，道出了上一代人的消費邏輯。

　　眾所周知，內地及跨境電商商品，平均較香港零售渠道便宜約20%至40%。多項市場研究顯示，差距主要來自租金、人力及供應鏈層級。對習慣精算成本的商界人士而言，這不止是「便宜」，而是一個明確的市場訊號──衡量價格是否合理。因此，網上格價、挑選性價比高的商品，並非單純節儉，而是一種延續多年的決策習慣。每一次避開溢價，其實都是在驗證自己的判斷仍然準確。

　　一位退休廠家直言：「花錢不需要叻，只要你有錢就可以。但賺錢要考腦力，因此，賺到別人口袋裏的錢，特別開心。不是在意那幾十元，而是明知價格不合理仍然照付，心理上難以平衡。」在他看來，問題不在金錢，而在於是否做了一筆「錯的交易」。

　　不過，席上亦有人持不同意見。一位退休股票經紀坦言，與其花時間格價，他寧願專注買股票：「慳到的有限，但投資判斷做得好，回報可以無限高。」事實上，數據亦顯示，近年本地個人投資者參與度維持高位，不少退休人士仍然頻密關注股市升跌及利率走勢，炒股成為了不少長者的精神寄託。

　　父母一輩無論是網購格價，還是持續炒股，背後其實是源於同一種心理。行為經濟學所指的「決策效用」，正好解釋這種現象──當財富已不再是主要約束，人們追求的，不再只是「買得起」，而是追求「自己是否判斷正確」。尤其對上一代白手興家的人而言，「買得準」與「看得通」，本身已經是一種回報和炫耀。

　　當一個人累積到一定財富，炫耀「買得起」已無特別意義。取而代之的，是另一種更隱性的展示：證明自己仍然精明，仍然看得透市場；能人所不能，洞悉先機，不會成為被輕易賺取差價的對象。說到底，父母在意的，原來不只是那小小差價，而是五個字——我不是「水魚」。

健康教育基金會主席
關志康
 

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