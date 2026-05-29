郭家耀 - 銀娛料維持理想派息 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

銀河娛樂（027）首季淨收益錄得123.96億元，增長10.66%；經調整EBITDA則上升8.5%至35.76億元。雖然受到上一季高贏率的高基數影響，導致本季EBITDA按季出現17%的技術性倒退，但若撇除贏率因素，EBITDA按年增長達21%，整體營運表現依然穩健。首季博彩總收益上升16.38%至127.28億元。其中，中場博彩收益錄得96.02億元，按年升16.67%，佔總收益逾七成半；貴賓廳及角子機亦分別增長18.35%及7.68%。儘管大環境受季節性及宏觀經濟波動影響，高端中場及中場領域仍將是澳門市場未來的核心驅動力。



銀娛對中長期前景充滿信心，目前正全力推進第四期裝修工程。項目預計於2027年竣工，屆時將引進多個首次登陸澳門的高端酒店品牌、5000座位的劇院、大型水上玩樂園區及非博彩設施，有望徹底扭轉市場競爭格局。



銀娛資產負債表及現金流穩健，預期能維持理想派息，以當前股價計，預測股息率達5%，對長線投資者有吸引力。入巿價31元，目標價40元，止蝕價28元。



筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份。



港灣家族辦公室

業務發展總監

筆者為證監會持牌人

郭家耀