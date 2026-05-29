聞風至 - 福萊特反彈潛力大 宜候低吸 | 鮮股落鑊

港股於期指結算日再度受壓，恒生指數曾一度失守兩萬五大關，午後跌幅收窄，最終算是險險返回關上報收，造25006點，跌322點。全日成交金額再度突破3500億水平，達3563.4億元。



市場監管總局最新部署的「信用賦能整治內卷式競爭」專項行動，成為光伏玻璃板塊近日轉強的核心催化。福萊特玻璃（6865）作為行業龍頭，在價格戰中仍能保持微利，政策一落地，市場立即押注行業供需將被強制重塑，龍頭將率先受益。



短線有望挑戰10.4元



今次行動與以往最大分別，在於執法工具全面升級，不再停留於「口頭倡議」，而是直接動用信用監管武器。從今年5月至12月，監管部門將在「重點工業產品生產」領域展開雙隨機抽查，並把涉及惡性低價競爭的企業列入經營異常名錄、嚴重違法失信名單，且不得適用「容缺受理」等便利措施。這意味一旦被認定為「內卷式競爭」，企業將在融資、投標、審批等所有環節遭遇全面封殺。



與過往的「行業自律」、「倡導減產」完全不同，今次是中央以信用懲戒為核心的強制性減產指令，且企業一旦跌入「失信名單」，不可再用「容缺受理」措施作為逃避手段。即是說，一旦被認定涉及「內卷式競爭」，這項便利將被全面取消，企業所有行政流程都必須「一次到位」，缺一份資料就會被退件。



過去兩年，2.0mm光伏玻璃價格一度跌穿10元，二三線企業以賠本方式搶市佔，行業深陷內卷泥沼。今次監管直接把「重點工業產品生產」納入抽查範圍，等同向光伏玻璃行業發出明確訊號，就是在行政層面直接鎖死企業的逃避政策空間。在這種政策環境下，能在價格戰中仍保持微利、成本最低、產能最規範的福萊特自然成為最大受惠者。當內卷被遏制、減產被逼落地，玻璃價格回升的彈性將率先體現在龍頭身上。



股價方面，福萊特尚未起步，近期於8元水平的低位橫行，反彈潛力不容忽視。該股昨日收報8.11元，離52周低位7.65元僅高水6%，短線有望快速挑戰10.4元。



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