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利貞 - 機械人規模化 優必選值博 | 實力股起底

實力股起底
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利貞
6小時前
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產經 專欄
內容

據內地媒體報道，國家電網計劃今年集中採購各類具身智能設備約8500台，總投資約68億元人民幣，涉及的機械人公司包括優必選（9880）。優必選早前宣布推出消費級人形機械人品牌「優世界UWORLD」，事件意味着在工業場景初步跑通了規模化交付之後，優必選正式將目光投向更為廣闊的消費級大眾市場，標誌着公司正向人形機械人領域進一步拓展。建議可於106.4元買入，中長線目標價140元。優必選昨天隨大市回落，收報109.8元，跌8元，跌幅6.79%。

　　早前，優必選與日立（中國）正式簽署戰略合作協議書。雙方將緊扣中國製造業智能化轉型升級的關鍵趨勢，共同探索人形機械人在智能製造場景中的應用。據悉，雙方將在日立集團具有市場競爭力的電梯、樓宇系統、醫療健康、工業設備及半導體製造設備等領域展開深度合作，充分發揮優必選在人形機械人方面的技術優勢，以及日立在智能製造與系統集成領域的豐富經驗，共同開發適用於不同生產場景的智能化解決方案。

中長線目標價140元

　　企查查APP顯示，由優必選、沐曦股份、鋒龍股份等共同持股的曦選創智科技（無錫）有限公司近日成立，註冊資本1億元人民幣，經營範圍包含：集成電路設計；集成電路銷售；智慧機械人的研發；人工智能理論與演算法軟件開發；人工智能應用軟件開發等業務。摩根大通研究報告指，人形機械人行業將迎來關鍵轉折，正從概念驗證邁向規模化部署。該行認為，市場正將資金集中投向盈利、具備規模化能力的平台，以及高質量零部件與「大腦」（AI/軟件）供應商，並看好優必選能夠捕捉行業下一波增長。

　　2026北京亦莊人形機械人半程馬拉松上月舉行。據國際數據公司（IDC）報告指，從賽事規模、技術複雜度與產業參與度來看，較2025年大幅提升，再次展示行業邁向商業導入的能力與進展。預測2030年全球人形機械人出貨量將突破51萬套，年複合增長率近95%。伴隨本體技術升級、應用價值挖掘、產業生態共建及商業模式持續完善，未來行業競爭將聚焦應用能力與商業價值交付。

利貞

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