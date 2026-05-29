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大行晨報 - 圓匯逐步逼近160關口｜大行晨報

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產經 專欄
內容

　　伊朗國家電視台報道稱，美伊雙方在框架協定內，計劃一個月內恢復海峽航運至戰前水準，並由伊朗與阿曼共同管理，同時要求美軍從周邊撤軍。然而，美國總統特朗普迅速駁斥相關報道為「純屬捏造」，並強硬表態沒有人能控制這條國際水道。特朗普還強調，美國不願放鬆對伊朗的制裁，也不允許俄羅斯或中國接管伊朗高濃鈾庫存，同時堅持核問題不會輕易讓步。而就在特朗普總統否認有關伊朗恢復霍爾木茲海峽航運協定的報道後不久，美軍對伊朗境內一處被視為威脅霍爾木茲海峽美軍及商船安全的軍事目標進行了打擊。受美伊緊張關係持續升級的影響，亞洲早盤原油價格上漲約2%，市場避險情緒有所升溫，美元續為走高。

市場警惕干預風險

　　美元兌日圓繼續逐步向160關口進發，但或許礙於憂慮日本當局出手干預，整體仍維持緩慢步伐向上推進。技術圖表已見MACD上破訊號線，10天平均線升破25天平均線形成黃金交叉，估計美元兌日圓中短線續呈上行傾向。較近阻力料為160關口及106.80，其後阻力將留意162以至162.80水準，進一步看至165。較近支撐預估在158.60及158，下一級指向100天平均線157.50及156.70水準。

　　霍爾木茲海峽不確定性加劇通脹擔憂，市場預期美聯儲年底前可能加息25基點。歐洲方面，預計歐洲央行在6月11日實施的加息已被當前市場充分定價。隔夜指數掉期顯示，加息25個基點的概率高達95%。

　　至於歐羅兌美元走勢，從技術圖表所見，當前要留意1.1660，為前期雙頂形態的頸線位置，亦為50天平均線位置，暫且在周初亦未能作進一步突破，若後市可重返此區之上，可望歐羅有回穩傾向。其後阻力料為1.1720及1.18，再而則會以1.20關口為重要阻力。不過，反過來看，若歐羅未許作出突破，則有機會誘發下行壓力，下方關鍵則會是1.16，失守此區料會展開新一輪下跌。其後支撐料為1.15，關鍵可參考3月低位1.1410及2025年8月低位1.1391，需小心若此區亦為失守，則歷時接近一年區間底部亦會被打破，並有可能啟動更具破壞力的下滑，其後目標可先看1.12。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇
 

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