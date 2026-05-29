大行晨報 - 油價短線料區間整固｜大行晨報

近期市場持續聚焦美伊談判進展，投資者憧憬伊朗局勢好轉，國際油價連續5個交易日下挫，回落至50天線下方，並於周三一度失守每桶88美元水平，執筆之時正於每桶91美元水平上落整固。伊朗媒體曾於本周早些時候爆出美國已與伊朗達成初步諒解備忘錄，不過隨後被美方否認。儘管美國表示不急於達成協議，霍爾木茲海峽重新開放仍存懸念，地緣溢價降溫令市場對油價逐漸回歸理性，相信亦是近期油價暴跌主要原因。



除此之外，近期美聯儲官員鷹派發言亦限制油價升勢。美國聯儲局6月議息會議前，再有多名聯儲局官員發表言論，理事庫克（Lisa Cook）指出，美國通脹走勢明顯偏離正軌，稱如果未來數月通脹無法回落，將進一步增加加息機會。另一位聯儲局理事沃勒早前表示，聯儲局下一步減息還是加息概率相若，市場對聯儲局官員暗示局方有較大可能在下半年恢復加息，貨幣政策收緊預期抬頭，再度刺激美匯指數反覆向上，美元周四一度升穿99.5水平，創下今年4月7日來新高。



美伊戰事見緩和



早前我們曾指出，紐約期油正處於收窄三角形形態，下行機會較大，而近期紐油價格走勢符合我們預期出現回落。隨着美伊地緣政治緊張局勢降溫，紐約期油短期內很難快速重回之前的高位，預計將在每桶90至94美元區間整固。若美伊正式達成協議，且霍爾木茲海峽恢復通航，油價不排除回落至每桶80至85美元水平。



此外，OPEC+仍潛在減產可能性，這將限制紐油跌破每桶65美元空間。投資者可密切留意本周公布的美國PCE數據，以及美伊談判官方最終聲明，預料將直接影響聯儲局下半年利率路徑。



光大證券國際產品開發及零售研究部