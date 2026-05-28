尹商基 - 中亞經濟轉型提速　香港擔當內企「出海」橋樑 | 商貿先鋒

在全球供應鏈重組與地緣經濟變化下，企業「出海」版圖正延伸至「一帶一路」新興市場。中亞作為連接亞歐的陸上通道，戰略地位迅速提升，成為區域經濟新引擎。行政長官即將率團訪問中亞，正值區內轉型提速之際。



為了解哈薩克與烏茲別克市場的最新發展，我早前出席了香港貿易發展局傳媒發布會，會中多項數據顯示中亞機遇正由潛力市場轉向實際投資與布局熱點。



哈薩克作為區內最大經濟體，2025年GDP達3027億美元，佔全區53%，人均GDP接近1.5萬美元，2024年FDI存量達1513億美元。烏茲別克人口最多（3820萬），GDP為1471億美元，2025年實質GDP增長預計達7.7%，展現強勁增長勢頭。



兩國由資源型經濟轉向高增值及可持續發展，對金融、專業服務、創科及物流等領域需求殷切，這亦正正是香港的核心優勢。同時，中亞與中國內地經貿關係持續深化。2024年內地對哈薩克及烏茲別克投資分別達62億及22億美元，2025年與哈薩克貿易額更達488億美元。



在此格局下，香港作為「超級聯繫人」及「超級增值人」的角色越來越關鍵。香港不僅是內地企業配置金融、法律及專業服務的「出海」平台，亦是中亞企業進入粵港澳大灣區及國際市場的雙向門戶。



根據歐亞開發銀行報告，截至2025年中，哈薩克已佔中國內地對中亞地區直接投資存量的超過30%，投資範疇涵蓋天然資源、基礎設施、製造業等多個重要領域。同時，亦出現多項具代表性的合作案例，包括哈薩克政府機構首次在港發行人民幣債券，以及中資礦業企業實現香港與哈薩克市場的全球首次雙重上市。這不僅反映市場機遇逐步落地，更顯示「內地企業＋香港平台＋中亞市場」的三方互動模式正加快形成。



貿發局作為特區政府「內地企業出海專班」的核心成員，將持續發揮平台功能，協助內地企業以香港為基地，透過貿發局網絡開拓哈薩克及烏茲別克，以至整個中亞市場。同時，貿發局在全球設有51個辦事處、內地13個據點，每年在港舉辦40多項國際展覽及會議，為中亞企業進入大灣區及內地市場提供重要門戶。



香港與中亞合作的共同機遇包括四大範疇：物流（融入國際運輸走廊）、商品貿易、黃金貿易（中亞黃金儲備豐富，可結合香港世界級的黃金交易、清算及儲存生態），以及金融服務（滿足大型工業升級及基建融資需求）。



即將展開的行政長官中亞訪問，有助進一步促進商貿對接，為企業創造更多實質合作機會。



尹商基