郭家耀 - 鴻騰精密目標上望11元｜開工前落盤/頭條名家本周心水

鴻騰精密（6088）公布季度業績，期內來自持續經營淨利潤按年大幅增長67.3%至1040萬美元，營業收入亦上升8.6%至11.98億美元，主要受惠於高毛利AI產品的強勁增長動能，以及新一代連接解決方案的持續拓展。鴻騰將持續加大投資以強化核心能力，進一步鞏固公司在AI生態系統及軟體定義汽車領域的關鍵供應商地位。在當前AI伺服器算力激增的浪潮下，數據中心內部連接對高傳輸頻寬與功率的需求迎來爆發式增長，旗下的光通訊業務直接得益於此。此外，鴻騰更前瞻布局液冷與散熱技術，打入AI數據中心基礎設施。而在消費端，AI



PC的升級潮流對高速介面及更精密零組件的需求，也同步帶動了電腦及消費性電子業務的產品平均單價與毛利提升。管理層已設定2027年營運目標，力爭收入複合增長率達20%，並將毛利率提升至22%，透過高價值AI零件取代低毛利消費電子產品，加速公司的結構性轉型，前景值得樂觀。目標價11元；入巿價8.5元；止蝕價7.8元。



筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份。



港灣家族辦公室業務發展總監

郭家耀

