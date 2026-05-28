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大行晨報 - 英鎊續受制25天線｜大行晨報

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產經 專欄
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　　周二美國對伊朗境內的船隻和導彈發射場發動了自衛性打擊，引發了對中東緊張局勢再度升級的擔憂。伊朗指責美國對霍爾木茲海峽附近目標實施的打擊嚴重違反了已維持近七周的脆弱停火協議。美國則辯稱，其打擊目標包括導彈發射場和試圖布設水雷的船隻，行動完全屬於防禦性質。與此同時，美國國務卿魯比奧表示，達成終止衝突的協定可能仍需幾天時間。此前雙方曾透露，已在諒解備忘錄上取得進展，該備忘錄擬停止敵對行動、恢復被封鎖的海峽航運，並給予談判代表60天時間解決伊朗核計劃等複雜問題。伊朗媒體稱，伊方在杜哈會談中力主將被凍結資產解凍納入備忘錄。另外，除了中東局勢，市場人士亦關注將於周四公布的4月核心個人消費支出（PCE）物價指數，還有個人收入與支出、第一季GDP修訂數據，這將為聯儲局利率前景提供重要指引。

　　英鎊兌美元走勢，技術圖表見，縱然匯價出現反彈，但仍是繼續受制於25天線1.35。估計英鎊續呈下行壓力，支持位將會回看1.3370及1.33，下一級看至1.32及1.3150，關鍵指向1.30關口。阻力位先會回看1.35，再而則為1.3550，而上半月英鎊明顯受制於1.3650水準，這亦會視為重要阻力，下一級料為1.3720水平。

　　澳洲統計局周三公布數據顯示，4月CPI年增率為4.2%，低於市場預期的4.4%，亦較上月的4.6%有所回落。澳洲通膨持續受到美以對伊朗戰爭所引發的高油價支撐。這一趨勢普遍被預期將促使澳洲央行在未來數月維持鷹派立場。今年以來，澳洲央行已累計升息75個點子。

　　澳元兌美元走勢，技術圖表所見，RSI正向下走低，5天線下破10天線，而匯價多日向上受制25天線，似乎澳元正開啟調整階段。黃金比率計算，

38.2%的調整幅度在0.7105，擴展至50%及61.8%則為0.7055及0.70水準。留意0.70亦是關鍵的100天平均線所在位置，再而破位則看至0.69水準。上方阻力預估在0.7180及0.7270，之後進一步料為0.7380及0.75水準。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇
 

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