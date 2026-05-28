大行晨報 - 日圓短線值博率較高｜大行晨報

日本4月剔除食品價格的通脹按年升幅見4年低位，報1.4%，市場原本預期為升1.7%。除此之外，期內剔除食品和能源價格的核心通脹按年升1.9%，升幅較3月放緩0.5%。整體通脹亦由前值輕微回落至1.4%，連續4個月低於央行2%的通脹目標。儘管通脹回落，但市場仍預計日本央行在6月議息會議將會繼續提升利率，彭博利率期貨顯示，交易員預計日本央行下個月加息0.25厘的機率超出七成，相信和日本近期向好的經濟數據亦有關係。



儘管環球市場風險偏向上行，但受消費和出口轉暖支撐，日本經濟第一季度的增長表現優於市場預期。最新公布的數據顯示，今年第一季日本國內生產總值（GDP）按年增長2.1%，遠高於市場預期的1.7%，並較前一季度經修訂後的0.8%增速明顯加快，按季則增長0.5%，亦高於市場預期的0.4%和前值。除此之外，據外媒報道，日本政府考慮將食品飲料消費稅減至1%，加上今年日本各大企業加薪幅度仍然強勁，2026年將平均加薪5.4%，增幅連續第三年維持在5%之上。經合組織（OECD）最新調查報告稱，日本央行應繼續加息以防止經濟過熱，並預計央行將在明年年底之前將利率由現在的0.75厘升至2厘。



執筆之時，美元兌日圓回升至159.5水平，逐漸逼近160水平的心理關口。因此，日本官方干預匯市的風險升溫，現水平沽美元買日圓的值博率較高。加上日本央行將於6月中旬舉行議息會議，加息預期或可支撐日圓走勢。短線來看，投資者可於160水平附近買入日圓，以捕捉短線回升機會，初步目標價為158水平。



光大證券國際產品開發及零售研究部