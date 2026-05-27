陳樂怡 - 廣合科技估值有望上修 | 開工前落盤

廣合科技（1989）於算力服務器PCB領域具備較強競爭力。2026年首季業績延續高速增長，期內實現營業收入約19.14億元人民幣，按年增長約71.4%，主要受惠於AI算力需求持續向上；純利約3.93億元人民幣，按年增長約63.3%；毛利率達36.93%，按年提升約1.7個百分點，反映高端產品結構及規模效應持續改善。公司以算力場景PCB為核心增長引擎，在AI需求維持高景氣、行業高端化趨勢延續，以及公司技術升級和產能釋放持續推進的背景下，盈利增長具較強可見度，估值仍有上修空間。目標價230元。



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信達國際研究部

助理經理

筆者為證監會持牌人

陳樂怡