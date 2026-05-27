彭偉新 - 中通快遞上望190元 | 開工前落盤/頭條名家本周心水
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中通快遞（2057）是內地物流龍頭企業，採用「網絡夥伴」的營運模式，專注50公斤以下電商及商務快件，結合自營幹線與加盟網點，穩居市場首位。雖然行業增速放緩，2026年首季件量僅中、單位數增長，但「反內卷」政策推動理性競爭，單價回升，價格底部初現。期內，集團市佔率升至20.3%，業務量增13.2%，顯著跑贏同業。單票收入約1.36元人民幣，成本續降，帶動盈利改善。關鍵客戶及逆向物流佔比提升，優化結構並增強毛利。科技方面，公司以自動化與AI提升效率，強化抗壓能力。公司股價去年9月低見138.4元後反覆向上，今年4月曾高見204元，其後回調至166.4元，上周反彈至181.6元。投資者可候178元水平部署，上望190元，若能企穩在173元則毋須沽出止蝕。
本人並沒持有股份及相關衍生產品之權益。
資深證券分析師
彭偉新
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