朱紅 - 中芯創近月新高 敲「29550」 | 窩輪熱炒特區

據報華為晶片技術取得突破，使手機晶片性能實現階躍式提升，並預計數年後高端晶片電晶體密度將達到1.4納米製程同等水平。晶片股普遍造好，中芯國際（981）股價曾升至93元，創近月新高。如看好中芯可留意認購證「29550」，行使價106.88元，實際槓桿4倍，今年12月到期。如看淡中芯可留意認沽證「29547」，行使價42元，實際槓桿4倍，今年12月到期。



華虹半導體（1347）股價曾升逾兩成創新高，其後升幅有所收窄，在144元附近整固。如看好華虹，可留意華虹認購證「28997」，行使價234.7元，實際槓桿4倍，今年11月到期。如看淡華虹，可留意華虹認沽證「29549」，行使價90元，實際槓桿3倍，今年11月到期。



據報美國總統特朗普表示美伊談判正在順利推進，美國國債孳息率高位回落。外圍股市向好，恒指表現反覆，在25600點附近徘徊。如看好恒指可留意牛證「54674」，收回價25150點，實際槓桿47倍，28年9月到期；或可留意恒指牛證「55296」，收回價24990點，實際槓桿37倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊證「58957」，收回價26168點，實際槓桿37倍，28年4月到期；或可留意恒指熊證「58962」，收回價26318點，實際槓桿30倍，28年4月到期。



恒指公司公布季檢結果，恒生中國企業指數加入翰森製藥（3692）及康方生物（9926），並剔出舜宇（2382）及海爾智家（6690），變動將於下月8日起生效。康方生物股價持續偏軟，回落至112元附近好淡爭持。如看好康方可留意認購證「29499」，行使價158.88元，實際槓桿3倍，今年11月到期；又或可留意康方認購證「25994」，行使價131.36元，實際槓桿5倍，今年8月到期。



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筆者為證監會持牌人

朱紅