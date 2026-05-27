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朱紅 - 中芯創近月新高 敲「29550」 | 窩輪熱炒特區

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朱紅
17小時前
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產經 專欄
內容

　　據報華為晶片技術取得突破，使手機晶片性能實現階躍式提升，並預計數年後高端晶片電晶體密度將達到1.4納米製程同等水平。晶片股普遍造好，中芯國際（981）股價曾升至93元，創近月新高。如看好中芯可留意認購證「29550」，行使價106.88元，實際槓桿4倍，今年12月到期。如看淡中芯可留意認沽證「29547」，行使價42元，實際槓桿4倍，今年12月到期。

　　華虹半導體（1347）股價曾升逾兩成創新高，其後升幅有所收窄，在144元附近整固。如看好華虹，可留意華虹認購證「28997」，行使價234.7元，實際槓桿4倍，今年11月到期。如看淡華虹，可留意華虹認沽證「29549」，行使價90元，實際槓桿3倍，今年11月到期。

　　據報美國總統特朗普表示美伊談判正在順利推進，美國國債孳息率高位回落。外圍股市向好，恒指表現反覆，在25600點附近徘徊。如看好恒指可留意牛證「54674」，收回價25150點，實際槓桿47倍，28年9月到期；或可留意恒指牛證「55296」，收回價24990點，實際槓桿37倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊證「58957」，收回價26168點，實際槓桿37倍，28年4月到期；或可留意恒指熊證「58962」，收回價26318點，實際槓桿30倍，28年4月到期。

　　恒指公司公布季檢結果，恒生中國企業指數加入翰森製藥（3692）及康方生物（9926），並剔出舜宇（2382）及海爾智家（6690），變動將於下月8日起生效。康方生物股價持續偏軟，回落至112元附近好淡爭持。如看好康方可留意認購證「29499」，行使價158.88元，實際槓桿3倍，今年11月到期；又或可留意康方認購證「25994」，行使價131.36元，實際槓桿5倍，今年8月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔（及任何該檔之附錄）及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充分了解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。

中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
朱紅

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