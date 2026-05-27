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聞風至 - 瑞聲母憑子貴短線勿估頂 | 鮮股落鑊

鮮股落鑊
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聞風至
17小時前
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產經 專欄
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港股於佛誕長周末假後重開，恒生指數全日反覆上落。大市輕微高開16點報25622點，隨後一度急回至25431點，挫達175點。低位急速反彈，更曾倒升至25768點，升162點。午後回軟，最終收報25599點，微跌6點。全日成交金額增至3594.8億元，重上3000億水平。

　　市場資金熱捧AI概關硬件概念，瑞聲科技（2018）近期亦獲關注，主因集團旗下遠地科技的液冷技術已經獲得市場認可，母憑子貴下，瑞聲短線難以估頂。

　　AI硬件狂熱正席捲全球，其瘋狂程度從周邊市場可見一斑。以南韓股市為例，受惠於全球AI基礎建設對高頻寬記憶體（HBM）的渴求，南韓KOSPI指數近期歷史性地突破7000點、甚至衝上8000點大關，今年累計飆升近9成。

收購遠地科技引發強勁新憧憬

　　遠地科技是瑞聲於今年3月份收購的新賽道，為一間國內領先的高端數據中心液冷方案供應商。遠地科技的核心王牌，在於其自主研發的ATAHORAN系列集中式液冷冷卻分配單元（CDU），其2.2兆瓦（MW）及2.6兆瓦（MW）集中式液冷CDU是目前商用液冷市場上最高功率等級的規格。

　　目前，遠地科技已聯同多個龍頭企業展開合作，包括與廣東廣電網絡共同打造全國廣電網絡首個液冷數據中心；與上海聯通臨港算力中心、廣州圖靈AI新算力中心，以及珠海北京師範大學超算中心等部署國內多個核心算力樞紐。

　　據報，隨着ATAHORAN系列正式進入產能爆發期，遠地科技的月交付產能已達400台，產能規模躋身行業前三，並有望於年內成功打入美國主要雲端服務提供商的UQD（液冷快速接頭）或系統級供應鏈，全面開啟全球化批量交付。

　　回到基本面，瑞聲去年純利按年升近4成，每股盈利2.18元，現價相當於歷史市盈率18.5倍水平，考慮到遠地科技引發的強勁新憧憬，短線不應估頂。預料市場要待公司公布上半年業績，才有較實際數字可以作合理推算，而在此之前，可謂「純粹靠估」。

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