鄧聲興 - ASMPT目標價235元｜開工前落盤/頭條名家本周心水

ASMPT（522）第一季度財報新增定單達7.27億美元，創近4年新高，按年激增71.6%，定單對付運比1.43，半導體解決方案定單更增長43.2%，光子解決方案銷售飆升5倍，反映AI對先進封裝及硅光（CPO）需求的爆發力。期內營收34.57億元，按年增長26.95%，歸母淨利潤2.21億元，更暴增200.32%，毛利率受惠高毛利先進封裝產品佔比提升而顯著擴張。



公司近期宣布以1.2億美元出售美國子公司NEXX予應用材料，聚焦後端封裝主業，戰略「瘦身」正逢其時。值得留意的是，TCB設備在邏輯及HBM領域雙線突破：C2S於領先代工廠穩居主導，C2W搭載等離子AOR技術獲量產定單；SK海力士為HBM3E及HBM4持續批量採購，鞏固公司在先進封裝產業鏈核心地位。存儲、C2W、CoPoS、硅光等多點開花，SMT定單受AI服務器及光模塊需求推動創歷史新高，AI需求正從先進封裝向主流後道擴散。考慮到TCB總潛在市場將從2025年7.6億美元翻倍至2028年16億美元，公司目標份額35%至40%，成長路徑清晰。目標價235元，止蝕價190元。



筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份。



香港股票分析師協會主席

鄧聲興

