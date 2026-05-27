大行晨報 - 美元兌加元維持上升通道走高｜大行晨報

周末期間，美國總統特朗普對外表示，美伊相關談判正有序推進。但此後特朗普又稱雙方無需倉促達成協議，美國針對霍爾木茲海峽的封鎖措施將繼續執行，風險情緒再度陷入搖擺。一方面，投資者擔憂能源供應風險；另一方面，又期待停火協議能夠緩解全球能源壓力。



在貨幣政策前景方面，市場擔憂，美國聯儲局及歐洲央行可能不得不繼續維持鷹派政策立場。市場人士維持對美聯儲近期加息25個基點的押注，已完全計入明年3月加息的可能性，而今年內加息的概率亦高達70%，令本周四公布的4月核心個人消費支出（PCE）物價指數格外關鍵，同日發布的個人收入與支出、第一季GDP修訂數據也將為利率前景提供重要指引。此外，新西蘭央行將於本周三公布議息決議，儘管是次會議加息機率僅25%，但市場預計7月會議加息概率已升至80%。



歐羅兌美元走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數稍為回升，或見歐羅兌美元下跌動能有所減弱，當前要留意1.1660，為前期雙頂形態的頸線位置，剛在周一止於此，若後市可重返此區之上，可望歐羅有回穩傾向。其後阻力料為1.1720及1.18，再而則會以1.20關口為重要阻力。至於支持位回看1.1570，下一級料為1.15，關鍵支持可參考3月低位1.1410及2025年8月低位1.1391，需小心若此區亦為失守，則歷時接近一年區間底部亦會被打破，並有可能啟動更具破壞力的下滑，其後目標可先看1.12。



美元兌加元走勢，技術圖表見，RSI及隨機指數持續走高，匯價仍保持在上升通道中，而200天平均線13810將為當前重要阻力，倘若後市可明確跨過此區，料可更為鞏固美元兌加元的上揚態勢。其後阻力位會料為1.3880，關鍵仍會是1.3950/1.40水準。較近支持先留意25天平均線1.3695，下一級看至1.3610及1.3550水平。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

