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大行晨報 - 美伊談判左右美元短線走勢｜大行晨報

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產經 專欄
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　　美國白宮多位高級官員周末透露美伊和平協議指日可待，不過雙方仍在就關鍵條款的措辭進行談判。據外媒報道，協議草案將把現有停火延長60天，在此期間霍爾木茲海峽將重開，伊朗也將獲准出售石油。但總統特朗普表示不急於求成。美伊和平協議達成前，紐約期油周二開盤後重挫，一度失守每桶90美元，低見每桶89.4美元，之後小幅反彈至每桶92美元水平整固。

　　另外，沃什（Kevin Warsh）上個星期五宣誓就任新一屆聯儲局主席，承諾將推動聯儲局變革，包括縮減6.7萬億美元的資產負債表，以及建立新的通脹分析框架。特朗普稱希望沃什保持「完全獨立」，但也暗示沃什上任後聯儲局的政策不要阻礙經濟強勁復甦。不過，美國密歇根大學5月消費者信心指數終值跌至紀錄低位，而且美國5月消費者信心指數終值為44.8，遠低於市場預期和前值。而隨着伊朗戰爭引發的能源衝擊加劇通脹風險，美國的通脹預期亦顯著惡化。美國5月消費者1年通脹預期終值為4.8%，消費者5年通脹預期終值為3.9%。

　　不過，近期仍有聯儲局官員針對利率發表看法，理事沃勒表示，對於貨幣政策委員會（FOMC）官員來說，聯儲局下一步是減息還是加息，其概率相當。市場揣測官員暗示局方有較大可能在下半年恢復加息，美匯指數亦受支撐於99水平之上徘徊，執筆之時正於99至99.5水平區間上落。展望2026下半年，筆者對美匯指數的走勢預測維持中性，預計美匯指數將於96.3至100.5水平區間上落。現時市場正在等待美伊談判結果，若談判傳來好消息，美匯指數或將於現水平小幅回落。

光大證券國際產品開發及零售研究部

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