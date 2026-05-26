鄧聲興 - 聯想績優目標價看18元 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

聯想集團（992）發布全年業績，全年營收突破800億美元大關至830.75億美元，按年增長20%，權益持有人應佔溢利19.12億美元，大增38%，第4季收入更達216億美元歷史新高，按年增速27%，為近5年最快，調整後淨利潤更飆升逾一倍。AI已成為集團實實在在的增長引擎：全年AI相關收入按年翻倍，佔集團總收入33%，第4季佔比更達38%；AI伺服器收入實現高雙位數增長，年末項目儲備高達210億美元，帶動基礎設施方案業務集團（ISG）全年轉虧為盈，第4季經營溢利創新高；智能設備業務集團（IDG）收入按年增長24%，個人電腦全球市佔率達24.3%，創15年來最大領先優勢，高端PC出貨量佔比達50%，摩托羅拉智能手機出貨量創收購以來新高。方案服務業務集團（SSG）收入突破100億美元里程碑，經營溢利率穩定於22.4%，運維服務與項目解決方案佔比達62%，向經常性服務轉型成效顯著。公司已完成高端存儲廠商Infinidat收購，AI伺服器液冷產能超過11000個機架，並獲准在華銷售H200芯片。



聯想正從硬體製造商蛻變為AI全棧解決方案領導者，PC換機周期縮短、AI服務器需求爆發、服務業務利潤震動估值修復。目標價18元，止蝕價12.5元。筆者為證監會持牌人士及未持有上述股份。



香港股票分析師

協會主席

筆者為證監會持牌人

鄧聲興