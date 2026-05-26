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朱紅 - 小米止跌反彈 追「26635」 | 窩輪熱炒特區

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朱紅
16小時前
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產經 專欄
內容

　　小米（1810）正式發布新車小米YU7 GT，定價約39萬元人民幣。董事長雷軍表示，公司未來5年繼續放大研發投入，目標是至少投入2000億元以上。小米連跌多日後止跌反彈，升至30元水平整固。如看好小米可留意認購證「26635」，行使價47.9元，實際槓桿7倍，今年10月到期。如看淡小米可留意認沽證「22825」，行使價22.88元，實際槓桿6倍，今年10月到期。

　　阿里巴巴（9988）股東信指，公司AI業務已正式邁入商業化回報周期，公司正加大對全棧AI投資力度，將持續加大AI基礎設施建設及自研晶片投入。阿里股價反彈，升至127元水平整固。如看好阿里可留意認購證「27859」，行使價155.98元，實際槓桿6倍，今年11月到期。如看淡阿里可留意認沽證「28776」，行使價116元，實際槓桿4倍，今年11月到期。

　　市場憧憬美伊即將達成和平協議，中東局勢降溫，美元債息率高位回落。外圍股市向好，恒指反彈約200點，在26600點水平整固。如看好恒指可留意牛證「54674」，收回價25150點，實際槓桿42倍，28年9月到期；或可留意恒指牛證「55296」，收回價24990點，實際槓桿33倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊證「58957」，收回價26168點，實際槓桿41倍，28年4月到期；或可留意恒指熊證「58962」，收回價26318點，實際槓桿33倍，28年4月到期。

　　報道引述國家發改委表示，人工智能領域核心技術和應用需求呈現快速增長態勢，當局致力推動人工智能與經濟社會各行業各領域廣泛深度融合，指導國產大模型加大力度適配國產算力晶片。中芯國際（981）股價於10天線見支持，升至80元附近整固。如看好中芯可留意認購證「24319」，行使價93元，實際槓桿4倍，今年10月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。

中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
朱紅

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2026-05-22 02:00 HKT
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