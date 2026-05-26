朱紅 - 小米止跌反彈 追「26635」 | 窩輪熱炒特區

小米（1810）正式發布新車小米YU7 GT，定價約39萬元人民幣。董事長雷軍表示，公司未來5年繼續放大研發投入，目標是至少投入2000億元以上。小米連跌多日後止跌反彈，升至30元水平整固。如看好小米可留意認購證「26635」，行使價47.9元，實際槓桿7倍，今年10月到期。如看淡小米可留意認沽證「22825」，行使價22.88元，實際槓桿6倍，今年10月到期。



阿里巴巴（9988）股東信指，公司AI業務已正式邁入商業化回報周期，公司正加大對全棧AI投資力度，將持續加大AI基礎設施建設及自研晶片投入。阿里股價反彈，升至127元水平整固。如看好阿里可留意認購證「27859」，行使價155.98元，實際槓桿6倍，今年11月到期。如看淡阿里可留意認沽證「28776」，行使價116元，實際槓桿4倍，今年11月到期。



市場憧憬美伊即將達成和平協議，中東局勢降溫，美元債息率高位回落。外圍股市向好，恒指反彈約200點，在26600點水平整固。如看好恒指可留意牛證「54674」，收回價25150點，實際槓桿42倍，28年9月到期；或可留意恒指牛證「55296」，收回價24990點，實際槓桿33倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊證「58957」，收回價26168點，實際槓桿41倍，28年4月到期；或可留意恒指熊證「58962」，收回價26318點，實際槓桿33倍，28年4月到期。



報道引述國家發改委表示，人工智能領域核心技術和應用需求呈現快速增長態勢，當局致力推動人工智能與經濟社會各行業各領域廣泛深度融合，指導國產大模型加大力度適配國產算力晶片。中芯國際（981）股價於10天線見支持，升至80元附近整固。如看好中芯可留意認購證「24319」，行使價93元，實際槓桿4倍，今年10月到期。



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筆者為證監會持牌人

朱紅