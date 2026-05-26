伍禮賢 - 中電信具新增長機遇｜開工前落盤/頭條名家本周心水

中電信（728）首季業績總體表現稍遜預期，收入按年降2.32%，純利降17.08%，主要受到傳統業務增長放緩、增值稅調整等因素的影響。公司移動用戶數則穩步上揚，其中5G網絡用戶達3.14億戶，滲透率提升至71.3%。雖然傳統業務表現沒甚驚喜，但近期公司的天翼雲收入按年增長6.8%，智能收入按年升39.4%，顯示新業務保持良好發展勢頭，值得投資者關注。



此外，公司最新推出商用Token套餐，目標客戶包括開發者及中小微企業客戶、個人及家庭、電訊生態夥伴等，包裝成類近交電話費的月費套餐，成爲新基礎計費單元，令公司增加現金流來源。公司憑藉龐大的業務及客戶規模，有望成為領先的AI服務商，料為公司帶來新增長機遇。投資者可候5.3元部署，目標價6元，跌穿4.8止蝕。



本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份​​。



光大證券國際證券策略師

伍禮賢

