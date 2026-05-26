黃德几 - 聯想業績勁 AI收入續增長｜開工前落盤/頭條名家本周心水

聯想集團（992）交出亮麗成績表，集團上周五公布截至3月31日季度及全年業績，第4季收入達216億美元，創同期歷史新高，按年增長27.11%，為過去5年最高增速，純利5.21億美元，按年大幅增長478.89%，每股盈利4.32美仙，經調整溢利則增至5.59億美元，按年增長100.69%。

AI業務繼續成為核心增長引擎。第4季度AI相關收入按年增長84%，佔集團總收入比例高達38%，較上一季度進一步提升。集團首席財務官鄭孝明表示，AI相關收入已達一定規模，未來增長速度將較之前放緩，但仍預期維持高雙位數增長，AI伺服器是當前主要增長動力，集團現已有210億美元產線準備就緒。未來數年，超大型雲端服務商的資本開支將達萬億美元規模，市場空間極為可觀，即使AI訓練領域仍有多年發展機會，但企業更需要提升生產力，而聯想的AI伺服器機架方案正可捕捉這一轉型需求。全年來看，AI相關收入按年增長105%，充分反映混合式AI策略（個人AI與企業AI並重）已由概念階段轉向實質貢獻。



智能設備集團（IDG）第4季度收入按年增長24%至146億美元，其中個人電腦及智能設備業務收入增長26%，創5年以來最高增速。AI PC出貨滲透率持續提升，聯想繼續保持Windows AI PC全球領導地位。基礎設施方案集團（ISG）表現突出，AI基礎設施業務高速增長，液冷解決方案收入亦錄得強勁升幅，透過擴大產能及優化產品組合，捕捉企業級AI投資浪潮。方案服務集團（SSG）則維持穩定擴張，高毛利服務業務佔比進一步提高，營運利潤率保持健康水平。



集團主席兼首席執行官楊元慶表示，集團致力於兩年內將收入提升至1000億美元，並繼續優化利潤率。



聯想現時全球收入規模接近831億美元（全年），位列《財富》世界500強。在PC業務穩固基礎上，非PC及AI業務貢獻日益顯著。毛利率維持穩定，營運開支控制得宜，現金流支持研發投入及股息政策。



投資者關注點在於AI增長的可持續性。雖然AI收入基數擴大後增速或有放緩，但高雙位數增長配合萬億美元級市場機會，仍具強大動力。AI PC換機潮、企業AI基礎設施投資及服務化轉型，將成為未來主要盈利貢獻來源。至於風險因素則包括地緣政治緊張、供應鏈波動及競爭加劇，但聯想憑藉多元化布局及技術積累，具一定緩衝能力。



技術上，聯想股價上周五高開高走呈大陽燭，再創近年新高，現價已反映上述樂觀因素，宜等待獲利回吐至14元水平始作吸納，中線目標看18元，不跌穿12.6元可繼續持有。



Usmart盈立證券研究部執行董事

黃德几