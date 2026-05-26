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大行晨報 - 紐元受制0.60關口 續呈下行壓力｜大行晨報

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16小時前
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產經 專欄
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　　上周五公布的數據顯示，日本4月核心通脹放緩幅度超出預期，降至2022年3月以來最低水準，日本4月核心CPI錄得1.4%，整體CPI為1.4%，連續第4個月低於央行2%的目標，至於日本央行關注的核心-核心CPI則從2.4%降至1.9%。數據可能削弱日本央行提前加息的理由。不過，日本央行此前大幅上調了通脹展望，強勁的出口和一季的超預期增長也為加息保留了可能性。政府的補貼措施可能在短期內遏制能源價格，但日圓疲軟帶來的進口成本壓力仍在持續。市場將繼續關注日本央行的政策訊號以及美日利差的變化。

　　美元兌日圓上周大致維持於159水平附近上下徘徊，而就在上半月，匯價走出一波連續上漲行情，一度實現連續7個交易日收高。技術圖表已見MACD上破訊號線，RSI維持上行，10天平均線升破25天平均線形成黃金交叉，估計美元兌日圓中短線續呈上行傾向。較近阻力料為160關口及106.80，其後阻力將留意162以至162.80水準，進一步看至165。較近支撐預估在158.60及158，下一級指向100天平均線157.50及156.70水準。

　　紐元兌美元走勢，技術圖表見RSI出現下滑，呈現調整訊號，但還可留意目前位於0.5890的上升趨向線，倘若此區亦告失守，則很大機會紐元兌美元將開展一輪下跌走勢。以4月初低位0.5680到上周三高位0.5990的累計漲幅計算，50%及61.8%的回調幅度在0.5835及0.58水準。較大支撐預估在0.5760及4月初低位0.5679。至於上方阻力料為0.5920及0.5970，其後阻力位預料為0.60關口以至去年7月1日高位0.6122。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇
 

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