大行晨報 - 紐元或可考慮低吸｜大行晨報

據彭博報道，美國與伊朗最新談判方案一定程度上縮小了雙方之間的分歧，因伊朗最高領袖就保留鈾庫存發表偏鷹言論，談判依然面臨變數，且特朗普反對伊朗與阿曼就海峽通航建立永久性收費機制。受談判消息影響，油價跌穿100美元水平下方徘徊整固。數據顯示，美國5月份製造業活動擴張步伐創四年來最快，標普全球製造業PMI初值由前值54.5升至55.3，亦高於市場預期的53.8。數據或顯示企業為應對伊朗戰爭推高物價而提前囤貨。執筆之時美匯指數受支撐持續於50天上方約90至99.5水平區間徘徊。



另一邊箱，新西蘭儲備銀行將於今個星期公布議息結果。央行4月議息會議宣布將利率維持在2.25厘不變，結果符合預期。央行議息聲明稱，能源價格飆升短期內令通脹上升、經濟復甦的步伐亦會放緩。央行預警該國第二季通脹將加速至4.2%，官員稱將密切注意通脹走勢，隨時準備採取行動，令通脹回歸中期2%目標。央行今周繼續按兵不動相信已是市場共識。不過，新西蘭今年第一季通脹意外地維持在一年半來的高位，這促使市場加大對7月加息的預期。數據顯示該國首季通脹按年上升3.1%，高於預期的2.9%。按季則上升0.9%，亦高於0.8%的預期。由於該央行議息時間較其他幾間主要央行較少，彭博利率期貨顯示交易員預計新西蘭儲行下半年將恢復加息，7月加息0.25厘的概率超出六成，9月和12月加息的0.25厘則超出八成。



今年5月以來，受美元反彈影響，紐元兌美元迎來一輪回調，由接近0.6水平回落至最低0.5815的較明顯支撐位，之後收復部分跌幅，現時正於50天線及250天線附近爭持。通脹回暖帶動加息預期升溫的情形，筆者建議紐元短線或可小注追入以捕捉回升機會，初步目標價約為0.596至0.6水平。



光大證券國際產品開發及零售研究部