郭家耀 - 港交所前景值得樂觀 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

港交所（388）首季收入及盈利均打破紀錄，收入達82.03億元，增長20%；盈利錄得51.88億元，上升27%。受惠現貨及商品市場成交暢旺，帶動交易及結算費增加，主要業務收入增長22%，EBITDA利潤率亦受惠營運效率增加而升至81%水平。首季二級市場極其活躍，全季共有20個交易日的成交額突破3000億元，當中滬深股通平均每日成交金額更創歷季新高，反映內地與國際投資者參與度持續深化。多元資產平台亦表現強勁，倫敦金屬交易所交易量創新高，互換通亦推動場外結算公司結算量攀至高峰。全球動盪的宏觀環境下，香港憑藉穩健的金融基礎設施，成為投資者捕捉亞洲機遇的避風港，新股市場融資額繼續位居全球領先地位。



展望未來，港交所將持續推動第二階段下調股票最低上落價位及提升上市機制競爭力等戰略舉措，進一步鞏固香港作為創新企業首選融資平台的地位，確保市場在任何周期下都能把握機遇，前景值得樂觀。入巿價410元，目標價480元，止蝕價380元。



筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份。



港灣家族辦公室

業務發展總監

筆者為證監會持牌人

郭家耀