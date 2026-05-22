聞風至 - 資金逆市追捧舜宇值留神 | 鮮股落鑊

美股造好，三大指數全面報升，港股卻告先升後回。恒生指數高開182點報25833點，惜此已是全日高位所在。大市隨後持續向下，最低見25341點，挫達310點。收報25386點，跌264點，自4月初以來再度失守250天線。全日成交金額2985.5億元。



Tesla全自動駕駛（FSD）在多個國家獲批使用，標誌着自動駕駛正式由測試階段進入商業化加速期，鏡頭概念股舜宇光學（2382）成為資金逆市追捧對象，在昨日舊科技股集體捱沽下，逆市勁升逾9%，或為展開新升浪的重要一棍。



據報，Tesla監督版FSD（全自動輔助駕駛）獲批在中國、美國、加拿大、墨西哥、波多黎各、澳洲、新西蘭、南韓、荷蘭及立陶宛使用。作為對手的小鵬（9868）相關負責人亦表示是「好事」，認為將可形成良性競爭，推動產業進步。



自動駕駛受捧 帶來強勁憧憬



要知道，FSD的核心是「多攝像頭感知系統」，要達到高階輔助駕駛，車輛需要8至12顆鏡頭，甚至基於安全考量，未來趨勢可能只會更多。最基本包括前視、後視、側視、環視、車內監控（DMS/OMS）等。鏡頭不僅數量上升，規格亦可能要大幅提升。例如更高解析度、更大光圈、更低畸變、更高耐熱與抗震能力。



從業務上來看，車規鏡頭ASP遠高於手機鏡頭，毛利率亦更高。當FSD在多國獲批，代表高階ADAS與自動駕駛車型的滲透率將加速提升，單車鏡頭數量與價值量同步上升，形成完整的硬件升級周期。於2025年期內，舜宇整體毛利率約19.7%。其中，手機產品毛利率14.7%，可見偏低於整體；汽車產品毛利率達31.9%，遠高於整體水平。



市場對此反應迅速，舜宇光學昨日逆市急升逾9%，反映資金已經着手把握這個新主題。更關鍵是，這個新概念可望成為中長線的強勁憧憬，當中包括三大主線，第一是自動駕駛監管環境正在全球同步放寬；第二是車載鏡頭是自動駕駛最核心、最不可替代的感知硬件；第三是舜宇在車載鏡頭領域搶佔更多市場份額，能最大化捕捉滲透率提升帶來的增量。



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