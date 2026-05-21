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郭家耀 - 中芯目標上望85元｜開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤/頭條名家本周心水
開工前落盤/頭條名家本周心水
郭家耀
21分鐘前
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產經 專欄
內容

　　中芯國際（981）第一季收入25.1億美元，上升11.5%。期內毛利5.04億美元，下跌0.4%，毛利率20.1%，按季增加0.9個百分點，主要是由於產品組合變動及平均售價上升所致。淨利潤上升5%至1.97億美元。考慮到中低端手機、電腦與周邊產品上半年市場下行，公司將降低智能手機相關晶片產量，並將產能更多調配給數據中心、電源、工業汽車等應用領域，將產能轉為專用記憶體、MCU、存儲相關邏輯電路等。指引方面，公司預料第二季收入環比增長14%至16%，毛利率20%至22%。基於客戶需求和在手定單情況，公司對今年的整體運營情況樂觀。公司將緊密跟蹤客戶需求，靈活調配資源，加快產品回應速度，確保在複雜環境中依然能保持高品質的交付。中芯業績符合預期，並給出樂觀經營前景指引，有利股價後市向好。目標價85元；入巿價72元；止蝕價65元。

　　筆者為證監會持牌人士，沒有持有上述股份。

港灣家族辦公室業務發展總監
郭家耀
 

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