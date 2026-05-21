大行晨報 - 紐元續呈下行壓力｜大行晨報

中東局勢升級帶來的避險情緒在支撐美元。美國總統特朗普表示，在收到海灣國家領導人請求後，美國暫時推遲了針對伊朗的新一輪軍事行動，但同時強調，美國未來仍可能需要再次打擊伊朗。與此同時，美國與伊朗之間的談判仍缺乏實質性進展，雙方在核問題以及霍爾木茲海峽航運問題上仍存在明顯分歧。市場普遍擔憂，中東局勢若持續升級，將進一步影響全球能源供應穩定。美匯指數周二升至4月7日以來最高水準，顯示市場避險需求持續升溫。同時，美國國債收益率維持高位運行，也進一步增強美元吸引力。由於油價維持高位且投資者擔憂美伊未能達成實質性停火協定，通脹憂慮升溫，美國30年期國債孳息率周二漲至5.195厘，是2007年以來最高水平，10年期美債孳息率升至一年多高位。投資者此前普遍將5厘視為30年期美債息的心理防線，目前交易員已將30年期美債息的下一個關鍵整數位鎖定在5.5厘。而聯邦基金利率期貨顯示市場預計聯儲局到12月加息的概率超過50%。



紐元兌美元此前連日於高位區間拉据，但至上周三終出現較為顯著的下跌。技術圖表見RSI出現下滑，呈現調整訊號，但還可留意目前位於0.5890的上升趨向線，倘若此區亦告失守，則很大機會紐元兌美元將開展一輪下跌走勢。以四月初低位0.5680到上周三高位0.5990的累計漲幅計算，



50%及61.8%的回調幅度在0.5835及0.58水平。較大支撐預估在0.5760及4月初低位0.5679。至於上方阻力料為0.5920及0.5970，其後阻力位預料為0.60關口以至去年7月1日高位0.6122。



歐羅兌美元跌見至六周低點，主要受聯儲局可能為遏制能源引發的通脹而轉趨鷹派的預期支撐，同時中東潛在和平協議前景不明也提振對美元的避險需求。技術圖表所見，歐羅兌美元原先處於三角型態的末段爭持，上周中跌破三角底部，亦下破了25天平均線，而RSI及隨機指數仍見維持下行，均預示着歐羅短期有延伸走低的壓力；尤其1.18關口在此前多日未能攻破的情況下，亦已見積聚一定程度的沽壓。當前首個支持位回看1.1580，下一級料為1.15，關鍵可參考3月低位1.1410及2025年8月低位1.1391，需小心若此區亦為失守，則歷時接近一年區間底部亦會被打破，並有可能啟動更具破壞加的下滑，其後目標可先看1.12。較近阻力料為1.1660及1.1720，向上仍以1.18關口重要阻力，之後指向1.20關口。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

