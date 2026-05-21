大行晨報 - 金價短線仍不建議追入｜大行晨報

美國4月上游通脹加速上升，受中東地緣局勢推動能源價格上漲所影響，美國4月生產者物價指數（PPI）升至6%，創下2022年以來的最快增速。製造業亦展現韌性，紐約州5月份製造業活動以4年來最快速度擴張。美國總統特朗普威脅將在未來幾天恢復對伊朗打擊，北約據悉討論協助船隻通過霍爾木茲海峽的可能性。而隨着環球投資者對通脹加速的擔憂加劇，恐慌情緒引發全球債券市場拋售，30年期美國國債收益率一度飆升至5.1985%。這一水平上一次出現，還是在2007年時全球金融危機爆發前夕。



在經歷數周拋售後，全球政府債券收益率已被推升至多年高位。由於擔憂戰爭推動能源價格飆升及擔心財政赤字問題，投資者如今要求獲得更高回報，才願意持有長期債券，市場預期利率將長期維持在高位，消息利淡金價。現貨金價周三盤中一度低見每盎司4453.73美元，創下今年3月底以來的新低。筆者早前曾建議投資者短線宜觀望金價走勢。



金價短線仍不建議追入。通過觀察現貨金價日線圖，金價在今年3月中跌穿50天線之後，持續於250天線上方及50天線下方區間上落，未能成功升穿50天線。金價短線不排除仍於每盎司4157至4690美元上落，技術上來看，金價能否重返升勢要看是否能突破50天線約每盎司4690美元水平，建議投資者待金價回穩後再部署。



光大證券國際產品開發及零售研究部