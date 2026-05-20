朱紅 - 騰訊低位反彈 追「29108」 | 窩輪熱炒特區

報道指騰訊雲智能體開發平台中提供的Hy3 preview、DeepSeek-V4-Pro模型將於下周結束限時免費公測，轉為正式商用服務並根據模型調用按量計費。騰訊（700）股價低位反彈，一度重上20天線高見468.8元。如看好騰訊可留意認購證「29108」，行使價588元，實際槓桿8倍，今年11月到期。如看淡騰訊可留意認沽證「27140」，行使價408.68元，實際槓桿8倍，今年10月到期。



小米集團（1810）旗下小米YU7 GT據報在德國紐柏林北環賽道創下該賽道SUV車型最快紀錄，據悉YU7 GT將於小米周四晚「人車家全生態」新品發布會正式登場。小米股價連日受制於20天線，在30.6元附近窄幅徘徊。如看好小米可留意認購證「26635」，行使價47.9元，實際槓桿7倍，今年10月到期。如看淡小米可留意認沽證「22825」，行使價22.88元，實際槓桿6倍，今年10月到期。



據報道美國總統特朗普取消原定周二對伊朗發動襲擊的計劃，稱雙方正就結束衝突進行嚴肅談判。外圍股市個別發展，恒指未見明顯方向，續沿50天線約25800點水平整固。如看好恒指可留意牛證「56831」，收回價25295點，實際槓桿47倍，28年9月到期；或可留意恒指牛證「54674」，收回價25150點，實際槓桿38倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊證「57399」，收回價26508點，實際槓桿29倍，28年4月到期；或可留意恒指熊證「58493」，收回價26608點，實際槓桿22倍，28年4月到期。



據報中國電信（728）近日推出系列試商用Token套餐，包括面向開發者及中小微企業客戶、個人及家庭、電訊生態夥伴等三方面，月費介乎9.9元至299.9元人民幣。中國電信表現反覆，創近月新高後遇沽壓，在5.7元水平徘徊。投資者如看好中國電信，可留意國信認購證「29212」，行使價6.68元，實際槓桿7倍，今年12月到期。



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朱紅