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朱紅 - 騰訊低位反彈 追「29108」 | 窩輪熱炒特區

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朱紅
3小時前
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產經 專欄
內容

　　報道指騰訊雲智能體開發平台中提供的Hy3 preview、DeepSeek-V4-Pro模型將於下周結束限時免費公測，轉為正式商用服務並根據模型調用按量計費。騰訊（700）股價低位反彈，一度重上20天線高見468.8元。如看好騰訊可留意認購證「29108」，行使價588元，實際槓桿8倍，今年11月到期。如看淡騰訊可留意認沽證「27140」，行使價408.68元，實際槓桿8倍，今年10月到期。

　　小米集團（1810）旗下小米YU7 GT據報在德國紐柏林北環賽道創下該賽道SUV車型最快紀錄，據悉YU7 GT將於小米周四晚「人車家全生態」新品發布會正式登場。小米股價連日受制於20天線，在30.6元附近窄幅徘徊。如看好小米可留意認購證「26635」，行使價47.9元，實際槓桿7倍，今年10月到期。如看淡小米可留意認沽證「22825」，行使價22.88元，實際槓桿6倍，今年10月到期。

　　據報道美國總統特朗普取消原定周二對伊朗發動襲擊的計劃，稱雙方正就結束衝突進行嚴肅談判。外圍股市個別發展，恒指未見明顯方向，續沿50天線約25800點水平整固。如看好恒指可留意牛證「56831」，收回價25295點，實際槓桿47倍，28年9月到期；或可留意恒指牛證「54674」，收回價25150點，實際槓桿38倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊證「57399」，收回價26508點，實際槓桿29倍，28年4月到期；或可留意恒指熊證「58493」，收回價26608點，實際槓桿22倍，28年4月到期。

　　據報中國電信（728）近日推出系列試商用Token套餐，包括面向開發者及中小微企業客戶、個人及家庭、電訊生態夥伴等三方面，月費介乎9.9元至299.9元人民幣。中國電信表現反覆，創近月新高後遇沽壓，在5.7元水平徘徊。投資者如看好中國電信，可留意國信認購證「29212」，行使價6.68元，實際槓桿7倍，今年12月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。

中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
朱紅

 
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　　據報小米集團（1810）周四晚將舉行「人車家全生態」新品發布會，正式推出小米YU7 GT，屆時亦將發布小米17 Max手機、小米首款耳夾式耳機、手環10Pro及多款智能科技家電等。小米股價仍受制10天及20天線，跌至30.5元水平徘徊。如看好小米可留意認購證「28114」，行使價39.08元，實際槓桿6倍，今年11月到期；如看淡小米可留意認沽證「22825」，行使價22.88元，實際槓桿5倍，
2026-05-19 02:00 HKT
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