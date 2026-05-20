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陳永陸 - 中國宏橋派息慷慨 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

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陳永陸
3小時前
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產經 專欄
內容

近日大市調整，是中長線吸納優質股良機。其中，中國宏橋（1378）去年度業績表現出色，加上派息慷慨，值得留意。

　　集團去年收入1623.54億元（人民幣，下同），按年增長4%；股東應佔淨利潤226.36億元，按年增長1.2%，每股基本盈利2.3842元。雖然氧化鋁價格下跌拖累毛利率整體降至25.6%，但鋁合金板塊毛利率升至28.56%。期內，集團的鋁合金產品銷量582.4萬噸，平均售價升3.8%至18216元/噸，收入約1061億元；氧化鋁銷量大增22.7%至約1340萬噸，收入約388億元。財務結構持續優化，資產負債比率降至42.2%，淨債務減21.7%至199.2億元，現金及等價物增至511.9億元。整體來說，集團一體化產業鏈優勢明顯，幾內亞西芒杜鐵礦項目貢獻多元化收益。集團積極回購股份，2026年5月已多次執行，彰顯管理層信心。

現價吸納 部署中長線

　　另一方面，集團綠色轉型加速，雲南低碳產能擴張、NEUI600+超級電解槽運行及AI智慧生產應用，強化成本與碳競爭力，符合雙碳政策方向。由於2026年全球鋁市供需仍偏緊，而中國電解鋁產能接近天花板，海外地緣政治及能源擾動限制新增供應，需求則受新能源車、光伏、風電及電網驅動。有預測LME鋁價維持高位，中國鋁均價有望在22500至23500元/噸區間運行，氧化鋁成本下行紅利延續，電解鋁噸利潤空間擴張。

　　中國宏橋在營運上整體成本低，同時受惠於一體化及綠色產能優勢，預期今年盈利依然樂觀，EPS增長仍然顯著。近期受大市影響，股價回落至現水平，接近今年的支持區域，預期息率升至約9厘，估值相當吸引。中國宏橋基本面未變，而且顯示高附加值產品貢獻突出，加上過去一直派息慷慨，全年派息率約65%，股息率具吸引力，值得現價吸納作中長線持有。

資深獨立股評人
陳永陸

 
 
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2024-09-02 02:00 HKT
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