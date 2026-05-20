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大行晨報 - 澳元短線50天線為關鍵｜大行晨報

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3小時前
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產經 專欄
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　　美國與伊朗的和平談判仍陷僵局，現階段雙方依然存在巨大分歧。特朗普取消原定周二對伊朗發動襲擊的計劃，並稱目前雙方正就結束衝突進行嚴肅談判。不過據彭博報道，特朗普表示不考慮對伊朗作出任何讓步。近期英債拋售和油價持續上漲外，美國30年期國債收益率同樣上漲，並徘徊在2023年以來最高點附近約5.15%水平。投資銀行巴克萊警告，如果美國經濟保持強勁，30年期美債收益率不排除升至20餘年來最高水平。另外，投資者擔心霍爾木茲海峽航運持續受阻，將會令油價持續高企推高通脹風險，最後可能迫使央行加息。美匯指數本周以來持續於99水平上方徘徊，早前被特朗普提名的沃什（Kevin Warsh）於本周五將宣誓就任聯儲局新一任主席。

央行：通脹風險仍偏上行

　　受債息飆升所影響，多隻外幣兌美元短線出現不同程度的回落，當中澳元由4年高位約0.7278回落，不過仍是今年以來表現最佳的貨幣之一。澳洲央行5月議息會議時曾宣布加息0.25厘，將央行現金利率升至4.35厘，今次加息為央行第三次上調利率，結果符合市場預期。央行稱國內物價於過去的一段時間明顯升溫，今年以來受到中東地緣政治影響，能源價格大幅上漲，進而加劇了通脹。

　　官員表示，現時通脹風險仍偏向上行。市場解讀為澳央行本次為鷹派加息，澳元亦在議息後短暫衝高至4年來的高位。不過執筆之時正於0.711水平上落，暫時企穩於50天線之上。筆者認為澳元短線能否重拾升勢要視乎能否企穩於50天線水平；中長線來看，我們認為今年下半年澳元兌美元有望上試0.74水平。

光大證券國際產品開發及零售研究部
 

 
 
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2026-05-19 02:00 HKT
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