大行晨報 - 美元高位震盪 觀望美伊談判｜大行晨報

美國總統特朗普周一表示，美國與伊朗達成協議以阻止德黑蘭獲得核武器的可能性很大。就在數小時前，他曾宣布已推遲原定的軍事行動，以便為談判留出空間。另一邊廂，伊朗外交部發言人周一證實，德黑蘭方面的立場已通過巴基斯坦傳達給美方，但未透露具體細節。一位要求匿名的巴基斯坦官員表示，伊斯蘭馬巴德已向雙方轉達了一項新提議，但進展緩慢。此外，伊朗半官方塔斯尼姆通訊社報道稱，華盛頓已同意在談判期間豁免對伊朗石油出口的制裁，但一名美國官員否認這說法。



美元周一走低，投資者關注伊朗局勢演變及全球央行可能進一步收緊貨幣政策的預期。沃什將於22日宣誓就任美聯儲主席，市場正觀察新任美聯儲主席沃什是否會在必要時對更高通脹作出反應；沃什曾表示仍有降息空間，但持續通脹可能令此希望落空。目前市場預計美聯儲12月前加息的概率接近50%。



日本官員周一表示，已做好準備隨時應對外匯市場過度波動，同時承諾在買入日圓、賣出美元的干預行動中，注意避免推高美國國債收益率。日本央行資料顯示，自4月30日啟動新一輪干預以來，東京方面可能已投入近10萬億日圓。日圓在5月初升至155後已回吐逾半漲幅，當前又復逼近160關口，市場視為干預警戒線。



美元兌日圓仍然繼續走高，技術圖表已見MACD上破訊號線，RSI維持上行，5天平均線升破10天平均線形成黃金交叉，估計美元兌日圓短線續呈上行傾向。較近阻力料為160關口及106.80，其後阻力將留意162以至162.80水準，進一步看至165。較近支撐預估在158.60及158，下一級指向100天平均線156.70及155水準。



美元兌瑞郎3月底在0.8044觸高，而上一次頂部在1月15日的0.8042，至今匯價又再逐步逼近此區，這將視為短期重要阻力，故留意若後市未可闖過此區，則將再復走低。較近支持回看0.7760及0.70.7670；至於今年一直穩守着的0.76關口則仍是關鍵。阻力位留意200天平均線0.7920，關鍵指向0.8000/0.8050水準，下一級看至0.8150。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇