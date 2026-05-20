Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨報 - 美元高位震盪 觀望美伊談判｜大行晨報

大行晨報
大行晨報
大行晨報
3小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　美國總統特朗普周一表示，美國與伊朗達成協議以阻止德黑蘭獲得核武器的可能性很大。就在數小時前，他曾宣布已推遲原定的軍事行動，以便為談判留出空間。另一邊廂，伊朗外交部發言人周一證實，德黑蘭方面的立場已通過巴基斯坦傳達給美方，但未透露具體細節。一位要求匿名的巴基斯坦官員表示，伊斯蘭馬巴德已向雙方轉達了一項新提議，但進展緩慢。此外，伊朗半官方塔斯尼姆通訊社報道稱，華盛頓已同意在談判期間豁免對伊朗石油出口的制裁，但一名美國官員否認這說法。

　　美元周一走低，投資者關注伊朗局勢演變及全球央行可能進一步收緊貨幣政策的預期。沃什將於22日宣誓就任美聯儲主席，市場正觀察新任美聯儲主席沃什是否會在必要時對更高通脹作出反應；沃什曾表示仍有降息空間，但持續通脹可能令此希望落空。目前市場預計美聯儲12月前加息的概率接近50%。

　　日本官員周一表示，已做好準備隨時應對外匯市場過度波動，同時承諾在買入日圓、賣出美元的干預行動中，注意避免推高美國國債收益率。日本央行資料顯示，自4月30日啟動新一輪干預以來，東京方面可能已投入近10萬億日圓。日圓在5月初升至155後已回吐逾半漲幅，當前又復逼近160關口，市場視為干預警戒線。

　　美元兌日圓仍然繼續走高，技術圖表已見MACD上破訊號線，RSI維持上行，5天平均線升破10天平均線形成黃金交叉，估計美元兌日圓短線續呈上行傾向。較近阻力料為160關口及106.80，其後阻力將留意162以至162.80水準，進一步看至165。較近支撐預估在158.60及158，下一級指向100天平均線156.70及155水準。

　　美元兌瑞郎3月底在0.8044觸高，而上一次頂部在1月15日的0.8042，至今匯價又再逐步逼近此區，這將視為短期重要阻力，故留意若後市未可闖過此區，則將再復走低。較近支持回看0.7760及0.70.7670；至於今年一直穩守着的0.76關口則仍是關鍵。阻力位留意200天平均線0.7920，關鍵指向0.8000/0.8050水準，下一級看至0.8150。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇

 
 
 
最Hit
曼谷一間酒吧外國遊客座無虛席。 美聯社
特區護照受影響？︱泰國決定取消60天免簽待遇 93國家或地區縮短至30日
即時國際
10小時前
港男搭高鐵商務座上廣州 ¥209包一餐+免費小食 大讚：豪華如飛機 惟網民1點認為不值得
港男搭高鐵商務座上廣州 ¥209包一餐+免費小食 大讚：豪華如飛機 惟網民1點認為不值得
旅遊
9小時前
有種驚嚇叫鄰居又淘寶！隔離屋淘「這家電」惹公審 網民看相嚇瘋：計時炸彈 專家拆解真正風險｜Juicy叮
有種驚嚇叫鄰居又淘寶！隔離屋淘「這家電」惹公審 網民看相嚇瘋：計時炸彈 專家拆解真正風險｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
楊思琦遭全劇欺凌？《翻叮一族》商天娥、陳鍵鋒等成嫌疑人 伍詠薇見證大叫大喊：一圍人蝦佢
楊思琦遭全劇欺凌？《翻叮一族》商天娥、陳鍵鋒等成嫌疑人 伍詠薇見證大叫大喊：一圍人蝦佢
影視圈
12小時前
永東巴士限時半價！跨境直通巴$28起直達深圳/澳門/廣州/珠海 加碼送按摩套票
永東巴士限時半價！跨境直通巴$28起直達深圳/澳門/廣州/珠海 加碼送按摩套票
旅遊
11小時前
六合彩︱頭獎3900萬攪珠結果出爐 即睇幸福兒係咪你！
社會
7小時前
港姐冠軍黃嘉雯懶理走光最緊要靚  吊帶緊身背心奇峰凸出  富貴馬主住紅磡半億豪宅
港姐冠軍黃嘉雯懶理走光最緊要靚  吊帶緊身背心奇峰凸出  富貴馬主住紅磡半億豪宅
影視圈
7小時前
Singh勝獅啤酒接班人Hiso Pi遭親弟Hiso Psi指控性侵12年，被集團解除職務。
Singha家族醜聞｜接班人遭親弟指控性侵12年 母集團宣布踢出公司
即時國際
5小時前
阿Sa蔡卓妍結婚未足月突瘋傳離婚 被指「含淚控訴」老公？ 經理人霍汶希代回應：去咗度蜜月
00:59
阿Sa蔡卓妍結婚未足月突瘋傳離婚 被指「含淚控訴」老公？ 經理人霍汶希代回應：去咗度蜜月
影視圈
14小時前
阮小儀老公真面目曝光 《東周刊》獨家直擊新婚夫婦甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛
阮小儀老公真面目曝光 《東周刊》獨家直擊新婚夫婦甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛
即時娛樂
19小時前
更多文章
大行晨報 - 澳元短線50天線為關鍵｜大行晨報
　　美國與伊朗的和平談判仍陷僵局，現階段雙方依然存在巨大分歧。特朗普取消原定周二對伊朗發動襲擊的計劃，並稱目前雙方正就結束衝突進行嚴肅談判。不過據彭博報道，特朗普表示不考慮對伊朗作出任何讓步。近期英債拋售和油價持續上漲外，美國30年期國債收益率同樣上漲，並徘徊在2023年以來最高點附近約5.15%水平。投資銀行巴克萊警告，如果美國經濟保持強勁，30年期美債收益率不排除升至20餘年來最高水平。另外，
3小時前
大行晨報