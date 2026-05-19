鄧聲興 - 中海油候低吸 上望30元 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

中海油（883）首季財報歸母淨利潤390.44億元，按年增長7.08%，實現油價按年上升4.5%及油氣淨產量再創歷史新高，充分印證其抵禦地緣風險、把握高油價環境的強勁盈利能力。公司自主研發的國內首套1500米水深級鑽井隔水管系統已於南海成功投用，標誌着我國深水鑽井核心裝備邁入自主可控新階段，打破了海外長期技術壟斷，大幅降低深水開發成本。公司已成功完成DeepSeek-V4系列大模型私有化部署，接入自研「海能」人工智慧平台，該大模型參數量突破萬億級別，具備百萬詞元超長文本智能研判能力，並已接入財務一體化數智平台等核心業務系統，實現全流程全國產化算力部署，為「數智海油」戰略築牢技術底座。中海油正處於「油價上行+深水產能釋放+AI賦能降本增效」的三重盈利擴張交匯點，疊加全球石化供給側持續出清及公司38%以上穩健派息率，長線價值重估已經啟動，現價仍具極高性價比，值得趁回調積極配置。目標價30元，止蝕價24元。



筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份。



香港股票分析師

協會主席

筆者為證監會持牌人

鄧聲興