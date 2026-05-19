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朱紅 - 小米續偏軟 留意「28114」 | 窩輪熱炒特區

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朱紅
6小時前
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產經 專欄
內容

　　據報小米集團（1810）周四晚將舉行「人車家全生態」新品發布會，正式推出小米YU7 GT，屆時亦將發布小米17 Max手機、小米首款耳夾式耳機、手環10Pro及多款智能科技家電等。小米股價仍受制10天及20天線，跌至30.5元水平徘徊。如看好小米可留意認購證「28114」，行使價39.08元，實際槓桿6倍，今年11月到期；如看淡小米可留意認沽證「22825」，行使價22.88元，實際槓桿5倍，今年10月到期。

　　據報美國總統特朗普指中方未批准輝達H200芯片交易，而是傾向於自主研發，美國貿易代表格里爾則指，雙方在會談中沒有談晶片出口問題。華虹半導體（1347）股價表現反覆，在20天線約115元水平好淡爭持。如看好華虹可留意認購證「26139」，行使價153元，實際槓桿5倍，今年8月到期。如看淡華虹可留意認沽證「28989」，行使價80.8元，實際槓桿3倍，今年11月到期。

　　國家統計局公布上月多項經濟數據，工業增加值、消費品零售總額增長以及首4月固定資產投資按年均遜市場預期。恒指連跌兩日，失守50天線曾低見25505點。如看好恒指可留意牛證「55296」，收回價24990點，實際槓桿40倍，28年9月到期；或可留意牛證「54679」，收回價24850點，實際槓桿36倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊證「57399」，收回價26508點，實際槓桿23倍，28年4月到期；或可留意熊證「56797」，收回價26850點，實際槓桿18倍，28年4月到期。

　　理想汽車（2015）股價顯著下跌，曾一度低見64.5元，創個多月新低。如看好理想，可留意理想認購證「24077」，行使價75.93元，實際槓桿5倍，今年9月到期。如看淡理想，可留意理想認沽證「24263」，行使價57.8元，實際槓桿3倍，今年10月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。

中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
朱紅

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2026-05-18 02:00 HKT
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