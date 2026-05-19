朱紅 - 小米續偏軟 留意「28114」 | 窩輪熱炒特區

據報小米集團（1810）周四晚將舉行「人車家全生態」新品發布會，正式推出小米YU7 GT，屆時亦將發布小米17 Max手機、小米首款耳夾式耳機、手環10Pro及多款智能科技家電等。小米股價仍受制10天及20天線，跌至30.5元水平徘徊。如看好小米可留意認購證「28114」，行使價39.08元，實際槓桿6倍，今年11月到期；如看淡小米可留意認沽證「22825」，行使價22.88元，實際槓桿5倍，今年10月到期。



據報美國總統特朗普指中方未批准輝達H200芯片交易，而是傾向於自主研發，美國貿易代表格里爾則指，雙方在會談中沒有談晶片出口問題。華虹半導體（1347）股價表現反覆，在20天線約115元水平好淡爭持。如看好華虹可留意認購證「26139」，行使價153元，實際槓桿5倍，今年8月到期。如看淡華虹可留意認沽證「28989」，行使價80.8元，實際槓桿3倍，今年11月到期。



國家統計局公布上月多項經濟數據，工業增加值、消費品零售總額增長以及首4月固定資產投資按年均遜市場預期。恒指連跌兩日，失守50天線曾低見25505點。如看好恒指可留意牛證「55296」，收回價24990點，實際槓桿40倍，28年9月到期；或可留意牛證「54679」，收回價24850點，實際槓桿36倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊證「57399」，收回價26508點，實際槓桿23倍，28年4月到期；或可留意熊證「56797」，收回價26850點，實際槓桿18倍，28年4月到期。



理想汽車（2015）股價顯著下跌，曾一度低見64.5元，創個多月新低。如看好理想，可留意理想認購證「24077」，行使價75.93元，實際槓桿5倍，今年9月到期。如看淡理想，可留意理想認沽證「24263」，行使價57.8元，實際槓桿3倍，今年10月到期。



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衍生產品董事

筆者為證監會持牌人

朱紅