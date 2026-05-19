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大行晨報 - 澳元受壓下探趨向線支撐｜大行晨報

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6小時前
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產經 專欄
內容

　　美元周一早段走高，美元指數一度觸及99.30上方，為自4月8日以來的最高水平。美國公布的一系列經濟數據及能源價格上漲進一步加劇通脹擔憂，強化了美聯儲利率將長時間維持在高位的預期。在通脹壓力升溫下，市場已基本排除年內減息可能。根據CME FedWatch工具，美聯儲年底前至少加息25個基點的概率已升至約50%。

觀望美伊談判進展

　　美伊談判進展遲滯，霍爾木茲海峽重開方案懸而未決，油價維持高企震盪，令各國央行保持警惕，並引發短暫的風險規避情緒。不過，有關美伊持續和平談判的傳聞則又美元掉頭回跌。據伊朗官方媒體發布的伊朗外交部發言人評論，華盛頓和德黑蘭將圍繞伊朗當局最近提交的一項提案進行談判。同一消息源確認，伊朗和阿曼技術團隊上周在阿曼會面，討論恢復通過霍爾木茲海峽的安全通道。

　　英國方面，英國政治不確定性仍在加劇，英國首相施紀賢承諾繼續執政，但多名工黨官員已出現意圖取代他。投資者對無序領導權過渡的擔憂，或會壓制英鎊走勢。英鎊兌美元上周中跌破1.35關口，其後持續承壓下行，跌破1.34水準。鑑於50天平均線亦為失守，英鎊目前整體已脫離此前的整固格局，估計英鎊續呈下行壓力。支持位將會回看1.3340及1.32，下一級看至1.3150及1.30關口。阻力位先會回看1.35及1.3550，而之前英鎊明顯受制於1.3650水準，這亦會視為重要阻力，下一級料為1.3720水平。

　　澳元兌美元走勢，從技術圖表所見，RSI徘徊在50的中性線附近，MACD則繼續保持平穩，似乎澳元短期作進一步上升的動力有限。匯價向下已見跌破0.72水準，此區同時亦是上升趨向線位置所在，估計澳元或將迎來較深度的調整。以黃金比率計算，23.6%及38.2%的調整幅度在0.7170及0.7105，擴展至50%及61.8%則為0.7055及0.70水準。留意0.70亦是關鍵的100天平均線所在位置。上方阻力預估在0.7270，之後進一步料為0.7380及0.75水準。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇
 

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