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大行晨報 - 加元或再下試低位｜大行晨報

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6小時前
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產經 專欄
內容

　　中美元首會晤氣氛良好，美國總統特朗普表示與中方的對話非常積極且富有成效，指中方願意在伊朗問題上給予幫助。除此之外，雙方達成一系列關於大豆、能源及波音飛機的採購定單，可望進一步緩解兩國的貿易關係。

美4月就業數據強勁

　　另外，美國4月進出口價格創四年多來最大漲幅，進一步顯示通脹有所抬頭。雖然汽油價格飆升，但同期零售銷售連續三個月增長，4月零售銷售按月增加0.5%，符合市場預期，亦反映美國居民消費支出仍具有一定的韌性。

　　美國4月非農就業職位新增11.5萬，勝預期，創下了2024年以來最強勁的兩個月連增紀錄，期內失業率持穩，報4.3%，結果符合市場預期。強勁的非農就業數據為聯儲局未來的利率不變提供了空間。多位聯儲局官員表示，現階段局方最緊逼的是通脹風險，當前貨幣政策宜按兵不動。全球通脹預期升溫，加上中美元首會晤之後，受市場憧憬中美貿易關係將會舒緩，美匯指數連升四個交易日，並於周一高見99.4水平，創下今年4月1日以來的新高，一眾非美貨幣兌美元下挫，當中加元自5月以來表現較差，跌幅僅次於英鎊。

　　加拿大央行4月議息會議將利率維持於2.25厘不變，是連續第4次會議按兵不動，結果符合市場預期，央行稱短期通脹預期已明顯上升。會議紀錄顯示，官員對利率保持耐心，但警告情況可能迅速改變，貨幣政策亦可能需要調整，以防範通脹上行的風險。美元兌加元自今年5月以來形成新一輪上升趨勢，截至周一執筆之時，美元兌加元5月升幅一度達至1.2%，並成功上試50天線水平，但多項技術指標仍然未見超買，筆者認為現時仍可以買入美元，沽出加元，初步目標價為今年4月高位約1.39水平。

光大證券國際產品開發及零售研究部
 

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