朱紅 - 華虹績後受壓 博「28991」 | 窩輪熱炒特區

中芯國際（981）公布第一季盈利約1.97億美元，按年升5%，毛利率為20.1%，按季上升，但按年則跌2.4個百分點。中芯股價績後曾逆市上升至76.65元，惟收市倒跌至71.15元。如看好中芯可留意認購證「24258」，行使價101元，實際槓桿5倍，今年11月到期。如看淡中芯可留意認沽證「28775」，行使價64元，實際槓桿3倍，今年11月到期。



華虹半導體（1347）公布首季純利2092.9萬美元，按年升逾4.5倍，毛利率為13%，上升3.8個百分點。華虹股價績後下挫，曾跌逾一成低見114.6元。如看好華虹可留意認購證「28991」，行使價190元，實際槓桿3倍，今年12月到期。如看淡華虹可留意認沽證「28989」，行使價80.8元，實際槓桿3倍，今年11月到期。



人民銀行公布前4個月人民幣貸款增加8.59萬億元人民幣，4月人民幣貸款減少100億元，低於市場預期，並是時隔9個月後再次錄得負增長。恒指表現偏軟，失守10天及20天線，回落至兩萬六關口附近徘徊。如看好恒指可留意牛證「57192」，收回價25495點，實際槓桿43倍，28年9月到期；或可留意恒指牛證「55956」，收回價25395點，實際槓桿38倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊證「57399」，收回價26508點，實際槓桿41倍，28年4月到期；或可留意熊證「56797」，收回價26850點，實際槓桿27倍，28年4月到期。



據報聯想（992）與大衛碧咸合作啟動名為「Maximum David」全球營銷活動，重點展現旗下AI產品組合，以及在工作、創作、娛樂及互聯方面全新方式。聯想股價創新高後受壓，跌至約12.5元水平徘徊。如看好聯想可留意認購證「29112」，行使價17.88元，實際槓桿6倍，今年11月到期；或留意認購證「23695」，行使價12.89元，實際槓桿5倍，今年10月到期。



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朱紅