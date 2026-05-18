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伍一山 - 恒指短期料下試250天線 | 有錢圖

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伍一山
2小時前
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產經 專欄
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港股上周五大幅下挫，恒微高開2點至26391點，已是全日高位，並隨即掉頭下跌午後跌幅擴大，中段見全日低位25847點，大跌542點，收市反彈至25962點，以大陰燭下挫426點，全日成交金額增至3254億元。

　　以周線圖分析，恒指上周低位25847點，高位26844點，一周累跌430點，呈上影線較長的陰燭，反映高位壓力明顥。周線技術指標大致持平，MACD牛熊，熊差連續6周收窄；慢隨機指數維持買入訊號；9RSI退守中軸報50.8。

　　恒指1月升抵大型橫行區（25000至27500）頂部，最高升至28056點，3月一度跌破賴行區，最低跌至24203點，其後以「破腳穿頭」大陽燭重返區間底部之上，月來在20周線（26122）穿梭爭持。短線而言，恒指日線圖連續兩日出現大陰燭，而且跌破100天線（26144），向好之勢有變，預料短期會下試250天線（25585）。

　　國企指數上周五跌167點報8691點，連續兩日出現大陰燭，近期向好之勢已被破壞。國指一周則以大陰燭下挫198點。周線技術指標轉淡，MACD雙熊，熊差再度擴大，9周RSI跌破中軸報45.35。國指上周險守近期低位8624點，此關若失恐要下試8300點水平。

兗煤澳大利亞現「早晨之星」

　　兗煤澳大利亞（3668）上周五逆市升3%，收報37.7元，券商指公司多項正面因素正在顯效，今年首季權益煤炭銷量表按年僅跌2.4%至8.2百萬噸，其中動力煤銷量更持平。此外，煤炭市場價格按季上漲，部分可歸因於美以伊戰爭影響，預期公司第2季煤炭平均售價將明顯反映相關情況。走勢上，股價今年1月開展升浪，3月尾大升至49.08元超賣，翌日以「黃昏之星」展開調整，上周四跌至35.56元出現錘頭，上周五以大陽燭上升構成「早晨之星」，MACD熊差收窄利好，現價買入，目標價50元，跌破35.56元止蝕。

伍一山

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