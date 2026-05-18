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黃德几 - （6082）壁仞候43元吸納 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤/頭條名家本周心水
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黃德几
2小時前
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產經 專欄
內容

　　壁仞科技（6082）為內地領先通用智能計算解決方案提供商，具備強大技術壁壘與市場定位，產品已實現多款量產，這些產品廣泛應用於AI數據中心、雲計算、電信、金融科技、能源等關鍵行業，已規模部署於全國多個智算集群，支持大模型訓練、推理及科研創新。公司擁有超過1500項專利申請，授權超600項，研發人員佔比高達83%，軟硬件協同創新體系日臻完善，致力打造國產智能計算產業生態。

　　技術走勢方面，筆者3月曾作推介，而壁仞順利升抵60元目標後，出現獲利回吐，上周五失守20天線，未持有者可候低43元水平吸納，反彈阻力60元，若跌穿39元止蝕。

Usmart盈立證券
研究部執行董事
筆者為證監會持牌人
黃德几

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