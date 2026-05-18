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鄧力文 - 比特幣臨界點 | Exchange²

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鄧力文
2小時前
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產經 專欄
內容

從最近流出的數據看，AI的資本開支（CAPEX）佔GDP比重正呈現直升機式拉升。中美兩國進行的瘋狂注資。在美國，微軟（MSFT）、亞馬遜（AMZN）、谷歌（GOOGL）等超大規模雲服務商的CAPEX預算正以幾何級數增長，預計2028年將突破800億美元關口。在中國，資金正從崩潰的房地產市場大舉搬家，銀行信貸正加速流向工業與技術研發，試圖在機器智能與電力基建上反超美國。根據最新的電力需求預測，到2030年，中美兩國數據中心的耗電量將分別激增130%與170%。算力成本越降，需求反而呈指數級爆發。

　　中國人民銀行（PBOC）的資產負債表正進入新一輪擴張周期，預示着未來兩年人民幣流動性將如洪水般湧入基建與技術研發。與此同時，美國雖然面臨外國主權國家減持美債的結構性壓力，但國內大型銀行的吸納能力依然強勁，這種「左手換右手」的機制，實際上是通過放寬監管（如eSLR）來變相印鈔，可能變相推動央行陷入印鈔循環。聯儲局與人民銀行必須維持寬鬆的金融環境。數據顯示，PBOC的資產負債表與債券收益率正產生強烈的領先關聯，預示着人民幣流動性將持續攀升。與此同時，美國的金融帳戶（Financial Account）缺口正被不斷湧入的資本填補，以對沖外國主權國家減持美債、轉投實物基建的結構性拋售。這種以法幣為燃料、以AI為引擎的流動性強力針，為加密資產創造了完美的真空環境。

　　雖然比特幣在6萬美元附近徘徊時遭嘲笑，但當下單位智能成本的下降與單位法幣數量的急升，正是比特幣爆發的臨界點。另外$HYP提供了極佳的獲利機會。讓你將投資轉移回更穩健的比特幣（BTC）核心持倉。分批套現轉入BTC，是順應大勢的最佳路徑。

鄧力文

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