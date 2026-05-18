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大行晨報 - 紐元受制0.60關口 衍生回挫壓力｜大行晨報

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產經 專欄
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　　美元上周顯著走高，受助於強勁的美國數據和4月通脹數據遠超出預期；美國整體CPI按年上漲3.8%，高於3月的3.3%，剔除食品和能源的核心通脹從2.6%加速至2.8%。而零售銷售、每周初領失業金人數、工業生產和製造業產出均強化了美國經濟放緩速度不足以讓美聯儲放鬆政策的觀點。此外，雖然政策制訂者並未急於再次加息，但多位官員明確表示，如果未來幾個月通脹繼續上升，維持利率不變可能不足以應對。而在霍爾木茲海峽持續關閉的情況下，原油價格的強勁反彈，亦帶來新一輪通脹壓力。美元指數上周五攀上99關口，為4月8日以來最高水準。本周將會發布聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀要，這可能提供更深入的見解，反映政策制訂者對通脹日益增長的擔憂。

　　歐羅兌美元上周大幅挫跌，自周初1.1780水準附近，一路滑落，至周五一度跌見1.1617，為4月8日以來最低水準。技術圖表所見，匯價原先處於三角形態的末段爭持，上周中跌破三角底部，亦下破了25天平均線，而RSI及隨機指數仍見維持下行，均預示着歐羅短期有延伸走低的壓力；尤其1.18關口在此前多日未能攻破的情況下，亦已見積聚一定程度的沽壓。當前首個支持位回看1.1580，下一級料為1.15以至3月低位1.1410水準。較近阻力料為1.1720，向上仍以1.18關口是當前的一大考驗，後市需要進一步跨越此區，才可望歐羅更為接近將開展新一波上揚走勢。預計延伸目標先參考4月高位1.1849，下一級阻力料為1.1930及1.20關口。

　　紐元兌美元此前連日於高位區間拉據，但至上周三終出現較為顯著的下跌，觸低於0.5836。技術圖表見RSI出現下滑，呈現調整訊號，但還可留意目前位於0.5890的上升趨向線，倘若此區亦告失守，則很大機會紐元兌美元將開展一輪下跌走勢。以4月初低位0.5680到上周三高位0.5990的累計漲幅計算，23.6%及38.2%的調整幅度在0.5920及0.5870，50%及61.8%的幅度在0.5835及0.58水準。較大支撐預估在0.5760。至於上方阻力料為0.5920及0.5970，其後阻力位預料為0.60關口以至去年7月1日高位0.6122。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇

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