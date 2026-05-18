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劉偉利 - 當科技把生活「優化」成空洞：High Tech Low Life的警訊 | 巨B講投資

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劉偉利
2小時前
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產經 專欄
內容

　　二十一世紀的科技像列車一樣高速前進：AI承諾自動化所有重複勞動，基因編輯似乎能把疾病逐一拒諸門外，虛擬世界更說要把自由擴展到無邊無際。可是不少人越來越感到——科技雖然更先進，生活卻未必更有意義。這便是「High Tech Low Life」的吊詭：高科技之下，反而低生活，低到讓人麻木、焦慮、疏離。

　　如果未來真的由AI與機械人全面接手重複性工作，生產力的確可能更快、更高。但問題是，多數人不一定因此得到更多休閒與掌控感。相反，工作可能以另一種形式回來：透過演算法排班、目標拆解與即時監控，把人變成全天候的數據節點。你不再只是完成任務，而是被持續評分、被壓縮到可量化的表現指標。當工作不再帶來成就感，而成為被調度的流程，人就容易陷入「忙而無得」的空轉感，生活也因此變得更薄、更難感到踏實。

　　同時，互動與情感也在被重新定義。社交App與元宇宙讓連結看似更密集，但真正的情感可能更稀薄。你在螢幕上看見更多人，卻在日常裡更難感到被理解；互動更快、更輕，卻不一定更深。醫療科技雖可延長壽命，卻未必消除內在的空虛與恐懼。焦慮可能以另一種形式延續——從「病痛的擔憂」轉為「數據與表現的擔憂」，最後成為長期常態。就算抗憂鬱藥物更普遍，仍可能只是暫時緩解，而不是讓生活重新獲得意義。

　　更深層的擔憂，是資本對科技的全面掌控。少數科技巨頭掌握數據、演算法與基礎設施，因而能決定你看見甚麼、購買甚麼，甚至影響你如何判斷政治與價值。隱私逐步稀薄，信用分數、消費與健康數據被打包成商品；生活看似更便利，卻往往被預測、被導向、被利潤最大化。久而久之，創造力與自主性被效率邊緣化，人際溫度也被理性流程取代。當一切都能被App解決、被數據衡量，生命原本渴望的探索、掙扎與感動，反而可能變成奢侈：你不是沒有時間，而是沒有空間去成為真正的自己。

　　因此，我們需要反思：科技進步的目的究竟是甚麼？若最終只是讓少數擁有者累積更多財富，而多數人被安置在精緻的牢籠裡，那麼「進步」就不再值得。技術本身沒有善惡，關鍵在誰掌控、為何使用。未來真正需要的，可能不是更聰明的機器，而是更智慧的制度與價值觀：例如保護隱私與數據權、建立職涯轉型保障、讓自動化成果回到社會與個人手上，並要求演算法透明與可問責。當科技服務人，而非反噬人性，我們才能避免High Tech Low Life成為日常。

Collis Capital合夥創始人
劉偉利

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