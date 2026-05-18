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彭丽婷 - 粉嶺繞道東段通車 帶動建造業升級 | 零碳築跡

零碳築跡
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彭丽婷
2小時前
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產經 專欄
內容

　　香港北部都會區首個大型運輸基建——粉嶺繞道（東段）正式通車。這條全長4公里的交通要道，不僅刷新全球橋樑建造技術紀錄，更以工程創新為引領，帶動香港建造業與工程機械產業迎來升級契機，成為北都基建「基建先行、技術賦能」的重要典範，為香港融入大灣區基建網絡奠定基礎。

　　粉嶺繞道（東段）工程歷時6年，核心難點在於需跨越繁忙的港鐵東鐵線，既要確保施工安全，又不能影響鐵路正常營運。工程團隊突破技術瓶頸，採用全港首創的橫向轉體技術，在鐵路旁預製整段橋身，再透過大型液壓牽引設備，將重逾7000噸、彎曲度達33度的橋樑一次性轉體就位，成功創下全球最大彎曲度轉體橋的紀錄。

　　據建造業議會（CIC）2026年5月工程技術報告公布數據顯示，整個轉體工序僅耗時兩個夜間班次，全程未中斷鐵路營運，較傳統支架施工工法縮短工期一年，減少99%鐵路上空作業量，並降低5%工程成本。與此同時，項目亦全球首次應用S960國產超高強鋼建造行人天橋，其強度為普通建築鋼材三倍，大幅減少建材用量與吊裝難度，進一步踐行綠色建造理念。

　　工程技術的突破離不開工程機械裝備升級與產業鏈深度參與。是次項目集中應用智能起重機、自動化牽引系統、BIM智慧工地平台等先進設備，推動香港建造機械由傳統重型設備向智能化、精準化、綠色化升級。內地工程機械龍頭（包括總承建商中國鐵建（含中鐵十五局）、橋樑轉體系統供應商中船雙瑞特裝，以及現場大型吊裝、轉體配套設備主要提供商三一重工、徐工集團、中聯重科等龍頭企業）全程深度參與。這不僅協助香港破解市區施工難題，同時為內地高端工程裝備開拓本地市場。

　　根據發展局2026年北都基建規劃白皮書，香港每年基本工程開支約1200億港元，其中北部都會區未來十年基建投入佔比超過6成，預計帶動工程機械租賃、銷售、維保及智能化改造需求，年均增長達8%。業界人士指出，隨着粉嶺繞道東段通車，北都千億基建潮正式展開，MiC組裝合成、智慧工地等新技術加速推廣，具備智能設備操作與BIM應用能力的企業與從業者將搶佔先機。

　　香港工程師學會2026年技術通報表示，粉嶺繞道的工程技術突破，已納入建造業技術標準指引，為未來市區跨鐵基建提供重要參考。這一工程落成不僅標誌本地工程技術重大跨越，更為建造業及工程機械產業注入新動力，推動香港建造業突破傳統限制，邁向高質量發展新階段。

零碳智能聯盟秘書長
彭丽婷
 

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