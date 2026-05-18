關志康 - 冷水背後——父母的淚水與焦慮 | 神耆商機

慈善晚宴上，台上幾位小朋友落力表演，歌聲未必完美，卻換來陣陣掌聲。一位50歲的醫生笑言：「這一代真幸福。我們父母那輩總愛潑冷水，哪會懂得鼓勵。」



《星島》一項調查顯示，32%受訪者認同讚美能提升孩子自信；但同時有26%因怕孩子「唔聽管教」而不讚；19%擔心「讚壞」；17%怕子女變得驕傲。數字背後，正好反映出香港傳統育兒文化的一大特色——「潑冷水」。



退休銀行家分享自身經歷：當年升職加薪，興沖沖向母親報喜，對方第一句卻是：「下個月會唔會減人工㗎？」；考全班第一，父親沒有讚賞，反而追問：「全級第幾？」最後再補一句：「下次都係咁先算啦。」對上一代來說，這些話未必是刻意打擊，而是他們習慣了用「風險管理」的角度看待一切。



有社工指出，四、五十年代成長的一代，經歷過戰亂、饑荒與經濟動盪，深知「今日有飯食，唔代表聽日都有」。這種不確定性塑造了他們強烈的危機意識，令他們對成功保持警惕。子女分享喜悅時，他們首要聯想的往往不是成就，而是變數：會否只是一時好運？之後會否打回原形？這種「潑冷水」其實是一種保護機制。



父母怕子女驕傲、怕太順利會自滿、怕從高處跌落時更痛，故寧願先打「預防針」，以否定代替鼓勵。子女升職，父母提醒公司是否穩健；買樓，則憂心加息壓力；計劃旅行，總不忘潑一句：「世事咁亂，如果打仗就無得去啦。」出發點是關心，但長期下來，孩子感受到的卻常常是掃興和負能量。



退休銀行家笑言：「我老婆有個花名叫『琴王』，意指凡事皆可『彈』（挑剔）。其實，我們這代人的潑冷水是『先天下之憂而憂』，唯恐孩子耽於安逸。這份『放負』雖出自好意，但若未經包裝，即使初衷是保護人，最終卻可能消磨了人的志氣，令彼此掃興。」



健康教育基金會主席

關志康

